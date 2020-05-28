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Кижингинский район Бурятии может стать объектом исследования по коронавирусу

Кижингинский район Бурятии может стать объектом исследования по коронавирусу
Общество,  Фото:pixabay.com
«Это работа будущего», - сообщили в Роспотребнадзоре

Кижингинский район Бурятии может стать группой наблюдения по коронавирусу. Об этом сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- В настоящее время Роспотребнадзором решается вопрос по определению, так скажем, напряжённости иммунитета определённых групп населения. Определяется от той ситуации, которая в целом складывается по стране. Центральным аппаратом Роспотребнадзора определяются субъекты, где может быть организовано централизованное изучение данной ситуации, - сообщила Елена Кузьмина.

Она пояснила, что изучение напряжённости иммунитета – одна из составляющих эпидемиологического надзора. Также для этого необходимы другие тест-системы в достаточном количестве, с помощью которых идёт исследование венозной крови.

- А уже здесь определяется определённая индикаторная группа, в качестве которой можно было бы выбрать Кижингинский район, где наибольший процент инфицированных. На наш взгляд, это можно. Я думаю, это работа будущего, - пояснила Елена Кузьмина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кижингинском районе с 28 мая сняли карантин.

Первый заразившийся COVID-19 в Кижингинском районе был выявлен в конце апреля. Сперва мужчина заявил, что никуда не выезжал, но вскоре выяснилось, что он контактировал с большим количеством людей, в частности, выезжал на похороны. Кижингинский очаг быстро разрастался, так что вскоре положительные результаты выявляли уже у второго круга контактных лиц. Вскоре район закрыли на карантин, чтобы избежать распространения заболевания. Больше так не поступали ни с одним районом Бурятии. Внутри района была приостановлена работа предприятий за исключением тех, кто обеспечивает жизнедеятельность.

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