Единовременная денежная выплата будет перечислена 55 получателям в июне
Олимпийский комитет России, Иркутский областной Олимпийский совет при содействии министерства спорта Иркутской области проводят акцию по оказанию адресной материальной помощи ветеранам спорта региона в период пандемии коронавирусной инфекции. Единовременную денежную выплату получат 55 человек.
По инициативе Олимпийского комитета России будет оказана адресная материальная помощь заслуженным тренерам СССР и России, заслуженным работникам физической культуры Российской Федерации, активистам движения ветеранов спорта старше 65 лет. Все эти люди внесли весомый вклад в развитие физической культуры и спорта в Иркутской области, подготовили целую плеяду известных спортсменов, многое сделали, чтобы приумножить спортивную славу региона.
В список вошли заслуженные тренеры России Александр Сапунов, Юрий Рыбин, Клавдий Заграйский, Павел Блинов, Виктор Соснин, Владимир Соловьёв и многие другие. Данный список получателей единовременной денежной выплаты формировался совместно с советом ветеранов спорта Иркутской области.
В настоящее время большинство ветеранов спорта находятся на самоизоляции, и в это непростое время важно их поддержать. Средства будут перечислены получателям в июне текущего года. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
В Иркутской области ветеранам спорта окажут материальную помощь
Общество, Фото:
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