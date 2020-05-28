 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Мая

27 Мая

Популярное

В Улан-Удэ женщина гуляла с пистолетом

В Улан-Удэ женщина гуляла с пистолетом
Общество, 
Её запечатлели на камеру на улице Жердева

Сегодня в Улан-Удэ водитель автомобиля заснял на видео гуляющую женщину с пистолетом. Всё произошло на улице Жердева.

Очевидец стоял на светофоре и ждал зелёного света. В этот момент мимо него по тротуару прогуливалась женщина в медицинской маске и с пистолетом. Она также целилась из пистолета куда-то вдаль.

Когда женщина заметила, что её снимают, остановилась и начала показывать язык. Затем помахала рукой и навела пистолет на водителя, имитируя стрельбу. 



Видео распространяется в пабликах. В комментариях buryatia_online некоторые пользователи оставили юмористические отзывы: «Гэнгста Бурятия», «В банк пошла! За путинской выплатой!», «Может она пограничник, у них сегодня праздник, а вообще весной так бывает».

Большинство пользователей высказалось о неэтичности такой съёмки. Люди пишут: «Человек, возможно болен, а им смешно», «Человек болен, скорее всего, зачем снимать?», «Зачем выкладывать такие вещи? У Вас настроение поднялось от этого видео? Видно ведь, что человек не здоров... Есть такая поговорка – грешно смеяться над больными. Стыдно должно быть».    
пистолет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ женщина гуляла с пистолетом
В Улан-Удэ женщина гуляла с пистолетом
Общество, 28.05.2020
Её запечатлели на камеру на улице Жердева  
Смертность в Бурятии во время пандемии оказалась ниже, чем год назад
Смертность в Бурятии во время пандемии оказалась ниже, чем год назад
Общество, 28.05.2020
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с разницей в статистике смертности
Генерал-майор проверил готовность воинских частей в Бурятии
Генерал-майор проверил готовность воинских частей в Бурятии
Общество, 28.05.2020
1 июня у военных начинается летний период обучения
Жители Бурятии через суд добились перерасчёта пенсии
Жители Бурятии через суд добились перерасчёта пенсии
Общество, 28.05.2020
Не весь трудовой стаж был внесён для получения страховой пенсии по старости
Улан-удэнская кавер-группа поздравила выпускников «Медлячком»
Улан-удэнская кавер-группа поздравила выпускников «Медлячком»
Общество, 28.05.2020
Кавер-группа «Смак» записала видео для выпускников этого года в Бурятии
В Иркутской области почти 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом
В Иркутской области почти 1,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом
Общество, 28.05.2020
В Забайкалье число случаев заболевания перевалило за тысячу
Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня
Режим самоизоляции в Бурятии просят продлить до 15 июня
Общество, 28.05.2020
Управление Роспотребнадзора обратилось к главе Бурятии с предложением относительно режима самоизоляции
В Улан-Удэ в войска отправились первые новобранцы времён пандемии
В Улан-Удэ в войска отправились первые новобранцы времён пандемии
Общество, 28.05.2020
60 призывников из Улан-Удэ отправились в армию впервые в условиях ограничительных мер. ФОТО
В Чите бороться с коронавирусом будут московские врачи
В Чите бороться с коронавирусом будут московские врачи
Общество, 28.05.2020
Предварительно, столичные медики пробудут в Забайкалье две недели
В Бурятии в недавно отремонтированных дворах появились дефекты
В Бурятии в недавно отремонтированных дворах появились дефекты
Общество, 28.05.2020
Плитка проваливается, а тренажёры уже представляют опасность для детей
В Улан-Удэ депутат горсовета и местные жители ухаживают за «Яблоневой аллеей»
В Улан-Удэ депутат горсовета и местные жители ухаживают за «Яблоневой аллеей»
Общество, 28.05.2020
За два года на улице Столбовая высажено 120 саженцев сибирской яблони
Звукорежиссёр из Бурятии не выиграла 5 тысяч долларов в престижном конкурсе
Звукорежиссёр из Бурятии не выиграла 5 тысяч долларов в престижном конкурсе
Общество, 28.05.2020
Но Ксения Пластинина совершенно не расстроилась из-за этого
В улан-удэнской колонии заработал новый мельничный комплекс
В улан-удэнской колонии заработал новый мельничный комплекс
Общество, 28.05.2020
Колония полностью закрыла свои потребности в муке

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^