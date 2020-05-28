В Улан-Удэ женщина гуляла с пистолетом





Сегодня в Улан-Удэ водитель автомобиля заснял на видео гуляющую женщину с пистолетом. Всё произошло на улице Жердева.Очевидец стоял на светофоре и ждал зелёного света. В этот момент мимо него по тротуару прогуливалась женщина в медицинской маске и с пистолетом. Она также целилась из пистолета куда-то вдаль.Когда женщина заметила, что её снимают, остановилась и начала показывать язык. Затем помахала рукой и навела пистолет на водителя, имитируя стрельбу.Видео распространяется в пабликах. В комментариях buryatia_online некоторые пользователи оставили юмористические отзывы: «Гэнгста Бурятия», «В банк пошла! За путинской выплатой!», «Может она пограничник, у них сегодня праздник, а вообще весной так бывает».Большинство пользователей высказалось о неэтичности такой съёмки. Люди пишут: «Человек, возможно болен, а им смешно», «Человек болен, скорее всего, зачем снимать?», «Зачем выкладывать такие вещи? У Вас настроение поднялось от этого видео? Видно ведь, что человек не здоров... Есть такая поговорка – грешно смеяться над больными. Стыдно должно быть».