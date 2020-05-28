Теперь коллективы из Тунки приглашены в Москву на международную премию в области культуры и искусства
Казачьи коллективы Тункинского района Бурятии приняли участие во II международном конкурсе народного вокала «Серебряное кружево». Организаторы из Санкт-Петербурга создали проект специально для исполнителей жанра «Народный вокал», хранителей национальных культурных традиций. Конкурс проходил в онлайн-формате по видеозаписям выступлений.
Народный фольклорный казачий ансамбль «Калинушка», его солистка Ольга Томилова и образцовый детский ансамбль «Иван-да-Марья» достойно представили культуру казачества Тункинской долины. Коллективы удостоены дипломов лауреатов I степени. Солистка «Калинушки» Ольга Томилова стала лауреатом III степени. Руководитель коллективов Фаина Будаева получила благодарственное письмо от оргкомитета за вклад в эстетического воспитание юного поколения.
Также тункинские ансамбли получили приглашение в Москву для участия во II международной премии в области культуры и искусства «FossArt». В ноябре 2020 года это творческое событие соберёт сильнейшие коллективы, обладателей званий лауреатов и гран-при сезона 2018-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
Казачьи ансамбли из Бурятии стали лауреатами международного конкурса
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