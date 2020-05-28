В Бурятии проводят викторину «Нерпа – байкальское чудо»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители получат памятные призы



25 мая на Байкале отмечают один из самых трогательных экологических праздников - День Нерпёнка. Первый праздник состоялся в Иркутске 25 мая 2003 года по инициативе волонтёров и экологов. Он изначально носил региональный характер, но вскоре вышел за рамки региона и был включён в календарь экологических дат в других регионах России. День Нерпёнка - детско-молодёжный экологический проект.



ФГБУ «Заповедное Подлеморье» предлагает проверить знания об уникальном животном, обитающем в озере Байкал.



Участникам необходимо прочитать вопросы интернет-викторины «Нерпа - байкальское чудо», дать правильные, на их взгляд, ответы и занести всё в таблицу, а затем отправить её на электронный адрес: ecopros@pdmr.ru до 5 июня.



Участники интернет-викторины, ответившие правильно на все вопросы, получат памятные призы.



Викторина проводится на сайте «Заповедного Подлеморья».



