В Улан-Удэ в войска отправились первые новобранцы времён пандемии

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

60 призывников из Улан-Удэ отправились в армию впервые в условиях ограничительных мер. ФОТО



На сборном пункте Улан-Удэ состоялась торжественная отправка в войска более 60 новобранцев. Эти призывники стали первыми, кто отправился в армию в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.



Перед началом торжественного мероприятия подразделения РХБ защиты обработали прилегающую территорию сборного пункта специальным раствором. Транспорт, перевозящий призывников, также был подвержен специальной обработке.



Помимо этого, продезинфицированы помещения выдачи военной формы, медицинские кабинеты, казарма временного пребывания, специальные кабинеты для изготовления и выдачи персональных электронных карт и другие служебные помещения.



На строевом плацу состоялось построение будущих военнослужащих с сохранением социальной дистанции. С напутственными словами выступили ветераны войны, представители органов власти республики, военный комиссар.



В текущем году основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Бурятии, остальные – в объединениях Приморского, Забайкальского, Хабаровского краях и Тихоокеанского флота. Прохождение службы «дома» исключит длительные перемещения воинских команд в общественных транспортах и значительно сократит риск заболевания призывников, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

