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Татауровская паромная переправа в Бурятии временно закрывается

Татауровская паромная переправа в Бурятии временно закрывается
Общество, 
Причина в реконструкции автодороги

В Прибайкальском районе временно приостанавливает работу Татауровская паромная переправа, сообщили в минтрансе Бурятии.

Дорожные работы проводятся согласно государственному контракту на реконструкцию автомобильной дороги Татаурово-Острог. Подрядная организация ООО «Ремстрой» выполняет работы по устройству металлической гофрированной трубы на подходе к правобережному причалу Татауровской паромной переправы.

Переправа временно приостанавливает работу с 12:00 часов 29 мая по 30 мая.

Паромные переправы дорожный ремонт
 
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