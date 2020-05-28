Причина в реконструкции автодороги
В Прибайкальском районе временно приостанавливает работу Татауровская паромная переправа, сообщили в минтрансе Бурятии.
Дорожные работы проводятся согласно государственному контракту на реконструкцию автомобильной дороги Татаурово-Острог. Подрядная организация ООО «Ремстрой» выполняет работы по устройству металлической гофрированной трубы на подходе к правобережному причалу Татауровской паромной переправы.
Переправа временно приостанавливает работу с 12:00 часов 29 мая по 30 мая.
Татауровская паромная переправа в Бурятии временно закрывается
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