В Бурятии в недавно отремонтированных дворах появились дефекты













В недавно отремонтированных дворах в Гусиноозёрске уже нужен ремонт. Пока его ещё можно добиться с подрядчика в рамках гарантийных обязательств.С просьбой принять меры и устранить выявленные во дворах нарушения в минстрой Бурятии обратились активисты Общероссийского народного фронта. На недочёты благоустройства общественникам пожаловались местные жители, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Эксперты ОНФ проверили объекты, благоустроенные в 2018–2019 гг. в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на которые поступили жалобы жителей. Большинство замечаний было к детской площадке на улице Ключевской. На данный момент на детской площадке повреждены крепления тренажёров и ограждение игрового поля – за футбольными воротами отсутствует целый пролёт металлической сетки. Возможно, ограждение ломают дети, когда мяч вылетает за площадку, так как высота ограждения очень низкая, хотя по нормативам должна быть около четырёх метров.Тротуарная плитка и бордюрное ограждение вдоль площадки частично сломаны, имеются сколы в связи с тем, что в своё время материалы не были уложены должным образом.Ранее общественники уже направляли свои замечания по детской площадке в профильные ведомства, часть из них до сих пор не устранена администрацией Гусиноозёрска. Так, в августе 2019 года в Гусиноозёрске прошёл рейд по мониторингу благоустройства городской среды с участием члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой. Она указала администрации города на имеющиеся недостатки, которые так и не были устранены. Тогда активисты направили запрос в Госстройжилнадзор с просьбой принять необходимые меры. В ходе проверки ведомства было установлено, что на площадке отсутствуют ударопоглощающее покрытие и щиты с информацией о правилах пользования и номерами экстренных служб. Кроме того, проверяющие отметили, что элементы конструкций имеют острые края и кромки, что не соответствует требованиям безопасности. Специальное покрытие и щиты так и не были установлены.В одном из дворов, благоустроенных в прошлом году, по адресу: улица Карла Маркса, 3, 5, появилась просадка грунта, в результате чего образовались провал и трещины.- Мы обратились с требованием обязать подрядчиков устранить нарушения, так как объекты еще находятся на гарантии. Что касается благоустройства двора на улице Ключевской, здесь требуется замена плитки. Чтобы предотвратить её повреждение в дальнейшем, необходимо ее укладывать на цементное основание, а не на песок. Сломанные тренажёры могут представлять большую опасность для детей, поэтому до момента устранения нарушений необходимо ограничить к ним доступ, огородив сигнальной лентой, – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Бурятии Александр Гусев.