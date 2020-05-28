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Звукорежиссёр из Бурятии не выиграла 5 тысяч долларов в престижном конкурсе

Звукорежиссёр из Бурятии не выиграла 5 тысяч долларов в престижном конкурсе
Общество,  Фото:страница Ксении Пластининой
Но Ксения Пластинина совершенно не расстроилась из-за этого

Уроженка Бурятии, звукоинженер Ксения Пластинина, боровшаяся за пять тысяч долларов, не выиграла в престижном конкурсе MIX MADNESS. Девушка заняла второе место, уступив своему сопернику из Малайзии. Но проигрыш совершенно не расстроил девушку.

- Нет, я не выиграла $5000, но меня это не расстраивает. Этот опыт изменил мою жизнь и теперь я точно знаю, что возможно добиться любой поставленной цели, не важно, откуда ты, сколько тебе лет, какой ты национальности, мужчина ты или женщина. Самое главное - это работать над собой, развиваться, не бояться использовать свои возможности и верить в себя! – написала Ксения.

По её словам, этот конкурс стал мощнейшим толчком в её карьере. Девушка уверена, «что это только начало».

В финальной схватке Ксения просила поддержки земляков – нужно было проголосовать на сайте конкурса. За неё свой голос отдали 1600 человек из Бурятии и Иркутской области.

- Для меня это значит намного больше, чем 5000 долларов!!! Нет таких слов, которыми можно было описать то, насколько я счастлива и горжусь тем, что я родилась и выросла среди таких замечательных людей! Спасибо вам огромное! – поблагодарила Ксения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 лет назад Ксения уехала из Улан-Удэ в США, где нашла своё призвание. Спустя некоторое время девушка открыла свою звукозаписывающую студию. В конкурсе за главный приз боролись 32 инженера, спустя пять раундов Ксения вышла в финал

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