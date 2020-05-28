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В улан-удэнской колонии заработал новый мельничный комплекс

В улан-удэнской колонии заработал новый мельничный комплекс
Общество,  Фото:УФСИН
Колония полностью закрыла свои потребности в муке

В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ заработал новый мельничный комплекс, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Комплекс производительностью 700 кг/час позволит увеличить производственные мощности по выпуску муки. Этого объёма достаточно, чтобы полностью обеспечить собственные потребности.

Обслуживают комплекс 12 рабочих, которые легко обучатся по печатному или видео руководству по эксплуатации. Минимизированы сроки остановки на пересмену и регламентное обслуживание. Например, на замену сит для перехода на производство других сортов муки требуется не более 15 минут.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволил дополнительно трудоустроить осуждённых, имеющих непогашенные иски.

колония
 
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