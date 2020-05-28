Улан-удэнцы убирают мусор инкогнито в ярких масках

В Улан-Удэ нашлись продолжатели решившего остаться неизвестным бизнесмена-мецената. Как сообщал «Байкал-Daily», в начале мая в «ДоброДом» некий бизнесмен инкогнито передал 19,5 тонн крупы для нуждающихся. Недавно появились ещё одни скромные молодые люди, которых замотивировал этот случай. Они вышли на улицы Улан-Удэ убирать мусор, но в ярких масках, чтобы не раскрывать свои личности.
- К проекту «Мусор из головы» присоединились очень интересные люди. Ребята хотят убирать мусор с одним небольшим условием – чтобы не было видно их лиц, но чтобы об их деле было слышно на весь город, - сообщил известный общественник, лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.
Молодых людей он шутя назвал «амбициозными стесняшками». Чингис Болотов не стал переубеждать молодых людей. За один день для них подготовили акцию, купили перчатки и мусорные мешки. Заказали маски и повязки, чтоб скрыть лица волонтёров.
- Ребята сами определили территорию и уже в среду утром простые герои в масках убираются в одном из дворов исторического центра Улан-Удэ. На небольшой улочке собрали и вывезли 30 больших пакетов мусора, 5000 кг, - поделился Чингис Болотов.
На масках добровольцев нашит хэштего #чистоскромняга. Присоединиться к этим людям может каждый желающий.