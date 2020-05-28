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В Бурятии организации детского отдыха начнут работать с 1 июля

В Бурятии организации детского отдыха начнут работать с 1 июля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перед приёмом детей в лагерях усилены меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений

Летняя оздоровительная кампания в Бурятии начнётся с 1 июля. Об этом 27 мая заявил министр спорта и молодёжной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов.

- Это решение касается только загородных оздоровительных лагерей и санаторно-курортных учреждений, – отметил министр. Самое важное для нас это здоровье наших детей, нашего населения, поэтому, безусловно, будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать все риски заболевания как детей, так и взрослых. Буквально со дня на день мы ждём методических рекомендаций Роспотребнадзора, где будут подробно расписаны все условия, в том числе требования к персоналу, к детям.

Всего 1 июля двери откроют 28 загородных стационарных лагерей, 48 палаточных лагерей и 4 санатория.

Чтобы получить разрешение принимать детей, в этом году лагеря значительно усилили меры по дезинфекции и обеззараживанию помещений и воздуха. Организации обязаны закупить необходимое оборудование: бактерицидные лампы, бесконтактные термометры, дозаторы с антисептиком.

Помимо этого, персоналу необходимо пройти тест на COVID-19. В качестве дополнительной профилактической меры будет ограничено общение детей с родителями – связываться можно будет лишь по телефону.

Как сообщает пресс-служба минспорта, также в задачу воспитателей и вожатых войдёт поотрядная организация досуга, чтобы избежать особо массовых мероприятий. 
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