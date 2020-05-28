Житель Бурятии хранил «травку» в заброшенном доме

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Наркотик мужчина заготовил для себя



Вечером 26 мая сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии изъяли наркотическое средство растительного происхождения у 40-летнего жителя села Убур-Киреть. По результатам экспертизы - около 180 граммов марихуаны.



Наркотик мужчина хранил в заброшенном доме по соседству. Полицейским он пояснил, что заготовил марихуану в октябре прошлого года для собственного употребления.



В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что мужчина ранее уже был судим за наркопреступление. Нигде не работает.



Возбуждено уголовное дело.



В полиции напоминают, что об известных лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

