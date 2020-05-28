Наркотик мужчина заготовил для себя
Вечером 26 мая сотрудники наркоконтроля ОМВД России по Кяхтинскому району Бурятии изъяли наркотическое средство растительного происхождения у 40-летнего жителя села Убур-Киреть. По результатам экспертизы - около 180 граммов марихуаны.
Наркотик мужчина хранил в заброшенном доме по соседству. Полицейским он пояснил, что заготовил марихуану в октябре прошлого года для собственного употребления.
В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что мужчина ранее уже был судим за наркопреступление. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело.
В полиции напоминают, что об известных лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах можно сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
Житель Бурятии хранил «травку» в заброшенном доме
Общество, Фото:
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