Жительница Бурятии украла телефон во время ссоры

Женщина планировала сама пользоваться украденным гаджетом



26 мая в полицию Северобайкальска с заявлением о краже обратилась 26-летняя местная жительница. Она пояснила, что приятельница украла у неё сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей.



Выяснилось, что накануне горожанка распивала спиртные напитки со знакомыми во дворе дома. В какой-то момент произошёл конфликт, во время которого одна из участниц компании стащила гаджет, пока другая отвлекала её внимание. После злоумышленница скрылась.



Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали 29-летнюю подозреваемую и изъяли украденный мобильный.



Как пояснила злоумышленница, телефоном она планировала пользоваться сама. Ранее девушка уже была судима за имущественное преступление.



За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

