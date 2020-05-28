Женщина планировала сама пользоваться украденным гаджетом
26 мая в полицию Северобайкальска с заявлением о краже обратилась 26-летняя местная жительница. Она пояснила, что приятельница украла у неё сотовый телефон стоимостью шесть тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне горожанка распивала спиртные напитки со знакомыми во дворе дома. В какой-то момент произошёл конфликт, во время которого одна из участниц компании стащила гаджет, пока другая отвлекала её внимание. После злоумышленница скрылась.
Сотрудники уголовного розыска в тот же день задержали 29-летнюю подозреваемую и изъяли украденный мобильный.
Как пояснила злоумышленница, телефоном она планировала пользоваться сама. Ранее девушка уже была судима за имущественное преступление.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии украла телефон во время ссоры
Общество, Фото:
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