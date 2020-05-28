Иркутяне смогут сообщить о некачественных овощах и фруктах

В регионе стартует месячник качества



Месячник качества ранних овощей и фруктов пройдёт в Иркутской области. В рамках месячника будет работать горячая линия по продаже этих товаров. Об этом сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.



С 1 по 30 июня специалисты службы по телефону 8(3952)24-08-74 будут принимать звонки от населения. Жители региона смогут обратиться на горячую линию с информацией о фактах продажи некачественных овощей, а также с сообщениями о несанкционированной торговле этой продукцией.



В пресс-службе регионального правительства поясняют, что месячник проводится для обеспечения безопасности услуг, оказываемых населению области в розничной торговле, предотвращения заболеваний (отравлений) людей, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.

