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В Бурятии возобновилась акция по закрашиванию рекламы наркотиков

В Бурятии возобновилась акция по закрашиванию рекламы наркотиков
Общество,  Фото:пресс-служба молодёжного центра РБ
Безвредные картинки заменили номера телефонов дилеров

В Бурятии возобновилась молодёжная акция по борьбе с наркотической рекламой «Наши улицы». В минувшие выходные волонтёры молодёжного центра минспорта и добровольцы народной дружины вышли на улицы города, чтобы превратить вредоносную рекламу в безвредные, красочные рисунки.

Напомним, что акции волонтёров и дружинников по закрашиванию рекламы запрещённых веществ стартовали в Улан-Удэ в июне прошлого года. Были ликвидированы надписи в 110 квартале городана проспекте Строителей и Ключевской.

Молодёжный центр РБ просит жителей Бурятии сообщать им в случае обнаружения подобных надписей.
Бурятия Улан-Удэ молодежь наркотики реклама
 
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