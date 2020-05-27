Безвредные картинки заменили номера телефонов дилеров
В Бурятии возобновилась молодёжная акция по борьбе с наркотической рекламой «Наши улицы». В минувшие выходные волонтёры молодёжного центра минспорта и добровольцы народной дружины вышли на улицы города, чтобы превратить вредоносную рекламу в безвредные, красочные рисунки.
Напомним, что акции волонтёров и дружинников по закрашиванию рекламы запрещённых веществ стартовали в Улан-Удэ в июне прошлого года. Были ликвидированы надписи в 110 квартале города, на проспекте Строителей и Ключевской.
Молодёжный центр РБ просит жителей Бурятии сообщать им в случае обнаружения подобных надписей.
В Бурятии возобновилась акция по закрашиванию рекламы наркотиков
Общество, Фото:
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