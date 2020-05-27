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В Иркутской области детские лагеря планируют открывать с 1 июля

В Иркутской области детские лагеря планируют открывать с 1 июля
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Для этого потребуются усиленные меры безопасности

Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области начнётся 1 июля, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В Иркутской области ведётся подготовка детских оздоровительных лагерей. Как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, будут открыты первые смены. Конкретные даты будут определены с учётом мнения специалистов-эпидемиологов и санитарных врачей.

- Чтобы летняя оздоровительная кампания состоялась, потребуются усиленные меры безопасности. Прежде всего, необходимо полностью подготовить места для отдыха детей. Все воспитанники, педагоги, вожатые, обслуживающий персонал должны пройти тестирование на коронавирус. Мы не имеем права подвергать наших детей риску, – отметил Игорь Кобзев.

По информации министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, на сегодняшний день 72% оздоровительных учреждений региона, которые планируют принимать детей, уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Все объекты детского отдыха обследованы, работники проходят обучение, завершается прохождение медицинских осмотров. Всего в проведении летней оздоровительной кампании будут задействованы 14 тысяч работников.

Учитывая непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, лагерям рекомендовано работать в закрытом режиме: не будут проводится концерты для родителей и родственников, выезды в другие лагеря и на экскурсии.

В регионе организована деятельность 15 детских лагерей на базе санаториев и 11 круглогодичных лагерей. Уже сейчас прорабатывается возможность проведения на их базах оздоровительных смен в осенний период.

- Некоторые лагеря и санатории у нас сейчас используются как обсерваторы. Разумеется, в таких учреждениях мы смены в этом году открывать не будем. Ещё, видимо, ради безопасности нам придётся отказать в приёме детей из других регионов, а также отправке наших детей на отдых за пределы области. Необходимо, чтобы коммерческие путёвки были распределены только внутри области, – подытожил Игорь Кобзев.

Областной межведомственной оздоровительной комиссией направлены поручения по запрету выезда организованных групп детей за пределы области и въезда из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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