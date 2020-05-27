Скончались около четырёх тысяч больных
По данным на 27 мая в России зарегистрировано 370 680 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки выявлено 8 338 заболевших. Выздоровело 142 208 человек, умерло - 3 968.
Проведено более 9,4 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 1 364 случая заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 644 больных, в том числе накануне выздоровели 26 человек, скончались 9 пациентов, в том числе один за последние сутки. Остальные проходят лечение.
В Иркутской области 1 438 случаев заболевания коронавирусом. 1 142 человека госпитализированы. Из числа людей, проходящих лечение, 107 больных из обсерваторов и 565 вахтовиков.
276 человек выздоровело. Скончались 10 человек, столько же умерло от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, уточнили в региональном оперштабе.
В Забайкальском крае 991 подтверждённый случай наличия коронавирусной инфекции. Всего выздоровели 447 человек, за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом. Остальные проходят лечение.
В России от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек
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