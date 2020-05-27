В улан-удэнских дворах посадили сосны

Общество, Фото: предоставлено мэрией Улан-Уж

Также сажают рябины и сирень



Улан-удэнские управляющие компании и ТСЖ высаживают во дворах рябины, сосны, сирень и другие деревья.



В частности, во дворе по улице Жердева,60 посадили 20 кустов рябины. По улицам Пугачева, 57 а, б, в, были высажены кусты сирени, шиповника и рябины.



Сосны появились вблизи домов № 34, 35, 64 в 113 квартале.



Кроме того, посадили 10 тысяч цветов во дворах 40-х кварталов Октябрьского района, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.

