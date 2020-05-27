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Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов

Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов
Общество, 
Они займут места ушедших на пенсию военнослужащих

Более тысячи младших специалистов прибудет к началу нового учебного года в соединения и воинские части Бурятии. В настоящее время уже прибыло более 800 специалистов из учебных центров министерства обороны России.

Все они займут освобождающиеся должности военнослужащих сержантского и рядового состава, выслуживших установленные сроки службы.

До 1 июня прибудут ещё около 200 младших специалистов из учебных центров войсковой связи, РХБ защиты, противовоздушной обороны и инженерных войск.

Большинство младших специалистов – выпускники учебных центров Восточного военного округа, прошедшие подготовку по специальностям механик-водитель и наводчик-оператор боевых машин и танков.

Помимо специалистов общевойскового профиля подготовки, в части и соединения прибыли военнослужащие специальных родов, войск и служб. В основном они представляют узкопрофильные специальности, такие как водители инженерной техники, водолазы, специалисты радиоэлектронной борьбы, а также операторы зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок и гаубиц.

По прибытии младших специалистов к новому месту службы за ними закрепляется военная или специальная техника. В адаптации в воинских коллективах военнослужащим помогают специалисты психологической службы и командиры подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие
 
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