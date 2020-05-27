В Чите восстановят облик дома маршала Малиновского

Общество, Фото: пресс-служба Забайкальского фонда капремонта

На капитальный ремонт фасада «генеральской» сталинки потребуется 8 миллионов рублей



В Забайкальском крае состоялся аукцион на проведение строительно-монтажных работ самого «пожилого» читинского фасада, попавшего в список ремонтной кампании 2020 года. На восстановление исторического облика здания потребуется более 8 миллионов рублей.



85-летняя «генеральская» сталинка, расположенная по адресу улица Амурская, 48, была построена в 1935 году. Своим именем она обязана тем, что изначально в доме жил высший командный состав Забайкальского военного округа. Самым именитым жильцом был героический маршал победы Родион Малиновский, в 1945 году возглавивший забайкальский фронт.



Как сообщает пресс-служба Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сейчас договор на ремонт дома, находится на стадии заключения. Как только документы будут готовы, строители приступят к капитальному ремонту фасада. Работы будут проводиться по проекту.



- Проектировщик постарался сохранить все архитектурные элементы, которые были утрачены со временем. Например, карнизы. В проекте указаны их все геометрические размеры. Обозначены и все выступающие элементы: подъезды, балясины, карнизные элементы, элементы цоколя. Также будут восстановлены и балконные плиты, – рассказал заместитель гендиректора фонда Дмитрий Князев.

