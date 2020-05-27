 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Моностационар в Агинском округе получил помощь от жителей Монголии

Моностационар в Агинском округе получил помощь от жителей Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба администрации АБО
Её размер составил более 40 тысяч рублей

В Агинском Бурятском округе моностационару в Могойтуе передана помощь от жителей Монголии в размере 41 300 рублей. Как заявил зампред правительства Забайкалья – руководитель окружной администрации Буянто Батомункуев, такое решение было принято, поскольку Могойтуйская районная больница держит основной удар в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- В настоящее время в моностационаре на 65 мест посёлка Могойтуй проходят лечение 17 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 из семи районов Забайкальского края. Каждый день расходуются средства индивидуальной защиты как для пациентов, так и для медицинского персонала. Также требуются средства для транспортировки больных, перевода пациентов в краевые медицинские учреждения. Поэтому собранные средства будут востребованы и направлены на самое необходимое, – рассказал главный врач Могойтуйской районной больницы Зорик Дондоков.

Напомним, что 22 мая вице-президент Всебурятской ассоциации Монголии Мунхын Амарсанаа вручил руководителю представительства Россотрудничества в Монголии Амгалану Базархандаеву материальную помощь в размере 1 620 000 тугриков в поддержку жителей Агинского Бурятского округа в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс служба администрации округа.
Забайкальский край Агинский Бурятский округ Монголия коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии реконструируют дорогу к Щучьему озеру
В Бурятии реконструируют дорогу к Щучьему озеру
Общество, 27.05.2020
Строительные работы планируется завершить в следующем году
В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина
В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина
Общество, 27.05.2020
Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии
В Иркутской области детские лагеря планируют открывать с 1 июля
В Иркутской области детские лагеря планируют открывать с 1 июля
Общество, 27.05.2020
Для этого потребуются усиленные меры безопасности
Минздрав России бьёт тревогу в связи с ростом заражений в Забайкалье
Минздрав России бьёт тревогу в связи с ростом заражений в Забайкалье
Общество, 27.05.2020
В регионе приступили к анализу текущей ситуации с коронавирусом
Бурятия завоевала 14 медалей чемпионата России по ушу
Бурятия завоевала 14 медалей чемпионата России по ушу
Общество, 27.05.2020
Республику в онлайн-соревнованиях представляли 13 спортсменов
В Иволгинском дацане началась инвентаризация
В Иволгинском дацане началась инвентаризация
Общество, 27.05.2020
Она стартовала с главного храма
15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀
15 юных художников из Улан-Удэ получат по 8 тысяч рублей⠀
Общество, 27.05.2020
На конкурс представили более 170 работ

В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft
В Иркутске выпускники провели «Последний звонок» в Minecraft
Общество, 27.05.2020
Школьники воссоздали точную копию лицея в онлайн-игре  
В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны
В нацпарке в Бурятии туристам дадут «зелёные» купоны
Общество, 27.05.2020
Для туристов будут действовать правила обращения с отходами
В улан-удэнских дворах посадили сосны
В улан-удэнских дворах посадили сосны
Общество, 27.05.2020
Также сажают рябины и сирень
В России от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек
В России от коронавируса вылечилось более 142 тысяч человек
Общество, 27.05.2020
Скончались около четырёх тысяч больных
Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов
Воинские части в Бурятии пополнит тысяча младших специалистов
Общество, 27.05.2020
Они займут места ушедших на пенсию военнослужащих  
В воинских частях Бурятии будут по-новому охранять оружейные
В воинских частях Бурятии будут по-новому охранять оружейные
Общество, 27.05.2020
«ПОРП-1» позволяет следить за объектом дистанционно

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^