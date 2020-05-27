Её размер составил более 40 тысяч рублей
В Агинском Бурятском округе моностационару в Могойтуе передана помощь от жителей Монголии в размере 41 300 рублей. Как заявил зампред правительства Забайкалья – руководитель окружной администрации Буянто Батомункуев, такое решение было принято, поскольку Могойтуйская районная больница держит основной удар в борьбе с коронавирусной инфекцией.
- В настоящее время в моностационаре на 65 мест посёлка Могойтуй проходят лечение 17 больных с подтверждённым диагнозом COVID-19 из семи районов Забайкальского края. Каждый день расходуются средства индивидуальной защиты как для пациентов, так и для медицинского персонала. Также требуются средства для транспортировки больных, перевода пациентов в краевые медицинские учреждения. Поэтому собранные средства будут востребованы и направлены на самое необходимое, – рассказал главный врач Могойтуйской районной больницы Зорик Дондоков.
Напомним, что 22 мая вице-президент Всебурятской ассоциации Монголии Мунхын Амарсанаа вручил руководителю представительства Россотрудничества в Монголии Амгалану Базархандаеву материальную помощь в размере 1 620 000 тугриков в поддержку жителей Агинского Бурятского округа в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс служба администрации округа.
Моностационар в Агинском округе получил помощь от жителей Монголии
Общество, Фото:
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