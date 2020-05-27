В воинских частях Бурятии будут по-новому охранять оружейные

«ПОРП-1» позволяет следить за объектом дистанционно



В систему защиты на военных объектах в Бурятии введено новейшее оборудование охраны комнат хранения оружия и режимных помещений «ПОРП-1», а также системы остановки колёсного транспорта «Рубеж 4000», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Это технология дистанционной системы охраны, которая позволяет вести независимый контроль обстановки на охраняемых объектах и определять место и время нарушения.



Также в приборе предусмотрена функция управления внешними устройствами, в частности, включение звукового и светового оповещения, включение активной защиты, блокирования выходов помещения, включение активного средства пожаротушения.



Использование таких средств охраны позволяет повысить защищённость военных объектов, в разы сократить время реакции подразделений караульной службы и принимать меры к их предотвращению.



Гидравлические противотаранные устройства «Рубеж-4000» врезного типа с предварительно изготовленным бетонным армированным основанием планируется установить на контрольно-пропускных пунктах, при въезде на территорию режимных военных объектов.



Дорожный блокиратор препятствует проникновению на территорию охраняемого объекта транспортных средств массой до 30 тонн.

