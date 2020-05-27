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Вокалист из Бурятии стал призёром всероссийского фестиваля искусств

Вокалист из Бурятии стал призёром всероссийского фестиваля искусств
Общество,  Фото:пресс-служба колледжа искусств
Он получил диплом II степени в номинации «Академический вокал»

Студент из Бурятии стал дипломантом всероссийского военно-патриотического фестиваля искусств «Тебе, Россия!». Седьмой по счёту фестиваль проходил дистанционно с 22 по 25 мая в Москве. Участниками из 24 регионов были представлены творческие номера в видеоформате.

Александр Базаров, учащийся специальности «Вокальное искусство» колледжа искусств имени П,И. Чайковского, получил диплом II степени в номинации «Академический вокал» среди участников в возрасте 17-25 лет. Благодарственными письмами также были отмечены преподаватель Вячеслав Елбаев и концертмейстер Олеся Ерастова.

Все участники получили приглашение для участия во всероссийской национальной премии в области культуры и искусства «Розовый Фламинго». Об этом сообщает пресс-служба колледжа.
Бурятия фестиваль вокальный конкурс
 
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