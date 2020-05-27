Вокалист из Бурятии стал призёром всероссийского фестиваля искусств

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств

Он получил диплом II степени в номинации «Академический вокал»



Студент из Бурятии стал дипломантом всероссийского военно-патриотического фестиваля искусств «Тебе, Россия!». Седьмой по счёту фестиваль проходил дистанционно с 22 по 25 мая в Москве. Участниками из 24 регионов были представлены творческие номера в видеоформате.



Александр Базаров, учащийся специальности «Вокальное искусство» колледжа искусств имени П,И. Чайковского, получил диплом II степени в номинации «Академический вокал» среди участников в возрасте 17-25 лет. Благодарственными письмами также были отмечены преподаватель Вячеслав Елбаев и концертмейстер Олеся Ерастова.



Все участники получили приглашение для участия во всероссийской национальной премии в области культуры и искусства «Розовый Фламинго». Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

