Участники коллектива получили 2 гран-при и звания лауреатов I и II степени
Юные артисты из Улан-Удэ с успехом выступили на II всероссийском фестивале-конкурсе детского творчества «Радуга талантов». Мероприятие состоялось 23 мая в городе Задонск Липецкой области в дистанционном формате. Об этом сообщает пресс-служба ДШИ №9.
Ребята из театральной студии «Ступени успеха» детской школы искусств №9 Улан-Удэ получили два гран-при конкурса и дипломы лауреатов I и II степени. Они выступали в номинации «Художественное слово» в возрастных категориях «6-8 лет», «9-12 лет» и «13-17 лет». Руководители студии – Надежда Седунова и Светлана Орлова.
В фестивале-конкурсе «Радуга талантов» состязались 678 участников из 48 регионов России: Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тульской, Челябинской, Московской и других областей. Помимо улан-удэнцев, в конкурсе также принимали участие артисты из Бичурского района.
Театральная студия из Улан-Удэ выиграла гран-при всероссийского фестиваля
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На капитальный ремонт фасада «генеральской» сталинки потребуется 8 миллионов рублей
Очередное издание о воинах-земляках вышло в Иволгинском районе
Безвредные картинки заменили номера телефонов дилеров
Её размер составил более 40 тысяч рублей
Строительные работы планируется завершить в следующем году
Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии
Для этого потребуются усиленные меры безопасности
В регионе приступили к анализу текущей ситуации с коронавирусом
Республику в онлайн-соревнованиях представляли 13 спортсменов
Она стартовала с главного храма
На конкурс представили более 170 работ
⠀
⠀
Школьники воссоздали точную копию лицея в онлайн-игре
Для туристов будут действовать правила обращения с отходами
Также сажают рябины и сирень
Скончались около четырёх тысяч больных