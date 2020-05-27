Популярную у туристов территорию будут приводить в порядок
1 июля будет введён запрет на посещение мыса Бурхан на острове Ольхон для туризма и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Мыс находится в средней части западного побережья острова Ольхон, на озере Байкал. Оканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». В настоящее время мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника.
- Решение вызвано необходимостью снизить антропогенную нагрузку на памятник природы и избежать его утраты. Связанные с этим вопросы обсуждались на уровне правительства региона, а обоснование было представлено специалистами и учёными: участниками научно-технического совета при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - уточнили в пресс-службе заповедника.
Уже в июне на мысе Бурхан начнётся первый этап проекта по приведению территории в порядок. Выставят оградительные канаты, аншлаги об ограничении доступа к данному памятнику природы. В последующем здесь создадут сеть экологических троп для снижения воздействия на почвенный покров мыса.
Когда зашла речь о приведении места в порядок, был проведён международный конкурс «Мыс Бурхан». Художница из Москвы разработала информационные стенды, специалист из Милана представил дизайн. Специалисты предложили целую философию троп в трёх направлениях: туристическом (изучение природы), бурятском (национальные традиции), шаманском (знакомство с сакральным местом и культовыми традициями). Также предусмотрели тропу для маломобильных групп населения. Она предполагалась в удалении от центральной части мыса, однако за счёт отличного обзора наверняка может обрести популярность среди всех.
По расчётам, реализация проекта требует 23 миллиона рублей.
Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек
Комплектование в детские сады завершено
Коридоры поликлиник опустели, несмотря на большое число детей, которым нужен медосмотр
За последние сутки стало известно о трёх новых летальных случаях
Врачи, работающие с больными коронавирусом, получают от 80 тысяч рублей доплаты
Арсалан Будажапов попросил не дарить ему подарки на день рождения, а помочь другим людям
Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей
В дело вмешалась прокуратура
Для посадки было приобретено 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны
Виновных оштрафовали и внесли предупреждения
В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело
В республике ожидаются дожди, грозы и град
Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей
Из-за коронавируса отменены линейки и массовые концерты
Награды удостоились 15 юных художников