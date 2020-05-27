Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения

Популярную у туристов территорию будут приводить в порядок



1 июля будет введён запрет на посещение мыса Бурхан на острове Ольхон для туризма и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Мыс находится в средней части западного побережья острова Ольхон, на озере Байкал. Оканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». В настоящее время мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника.



- Решение вызвано необходимостью снизить антропогенную нагрузку на памятник природы и избежать его утраты. Связанные с этим вопросы обсуждались на уровне правительства региона, а обоснование было представлено специалистами и учёными: участниками научно-технического совета при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - уточнили в пресс-службе заповедника.



Уже в июне на мысе Бурхан начнётся первый этап проекта по приведению территории в порядок. Выставят оградительные канаты, аншлаги об ограничении доступа к данному памятнику природы. В последующем здесь создадут сеть экологических троп для снижения воздействия на почвенный покров мыса.



Когда зашла речь о приведении места в порядок, был проведён международный конкурс «Мыс Бурхан». Художница из Москвы разработала информационные стенды, специалист из Милана представил дизайн. Специалисты предложили целую философию троп в трёх направлениях: туристическом (изучение природы), бурятском (национальные традиции), шаманском (знакомство с сакральным местом и культовыми традициями). Также предусмотрели тропу для маломобильных групп населения. Она предполагалась в удалении от центральной части мыса, однако за счёт отличного обзора наверняка может обрести популярность среди всех.



По расчётам, реализация проекта требует 23 миллиона рублей.



