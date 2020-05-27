 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения

Мыс Бурхан на Байкале закроют для посещения
Общество, 
Популярную у туристов территорию будут приводить в порядок

1 июля будет введён запрет на посещение мыса Бурхан на острове Ольхон для туризма и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Мыс находится в средней части западного побережья острова Ольхон, на озере Байкал. Оканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». В настоящее время мыс имеет статус государственного природного и исторического памятника.

- Решение вызвано необходимостью снизить антропогенную нагрузку на памятник природы и избежать его утраты. Связанные с этим вопросы обсуждались на уровне правительства региона, а обоснование было представлено специалистами и учёными: участниками научно-технического совета при ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», - уточнили в пресс-службе заповедника.

Уже в июне на мысе Бурхан начнётся первый этап проекта по приведению территории в порядок. Выставят оградительные канаты, аншлаги об ограничении доступа к данному памятнику природы. В последующем здесь создадут сеть экологических троп для снижения воздействия на почвенный покров мыса.

Когда зашла речь о приведении места в порядок, был проведён международный конкурс «Мыс Бурхан». Художница из Москвы разработала информационные стенды, специалист из Милана представил дизайн. Специалисты предложили целую философию троп в трёх направлениях: туристическом (изучение природы), бурятском (национальные традиции), шаманском (знакомство с сакральным местом и культовыми традициями). Также предусмотрели тропу для маломобильных групп населения. Она предполагалась в удалении от центральной части мыса, однако за счёт отличного обзора наверняка может обрести популярность среди всех.

По расчётам, реализация проекта требует 23 миллиона рублей.

Байкал туризм экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Общество, 27.05.2020
Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
Общество, 27.05.2020
Комплектование в детские сады завершено
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Общество, 27.05.2020
Коридоры поликлиник опустели, несмотря на большое число детей, которым нужен медосмотр
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 27.05.2020
За последние сутки стало известно о трёх новых летальных случаях
Медики и работники учреждений соцобслуживания Бурятии получают «путинские» выплаты
Медики и работники учреждений соцобслуживания Бурятии получают «путинские» выплаты
Общество, 27.05.2020
Врачи, работающие с больными коронавирусом, получают от 80 тысяч рублей доплаты
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Общество, 27.05.2020
Арсалан Будажапов попросил не дарить ему подарки на день рождения, а помочь другим людям
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
Общество, 27.05.2020
Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей
ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
Общество, 27.05.2020
Для посадки было приобретено 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
Общество, 27.05.2020
Виновных оштрафовали и внесли предупреждения
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Общество, 27.05.2020
В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
Общество, 27.05.2020
В республике ожидаются дожди, грозы и град
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
Общество, 26.05.2020
Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
Общество, 26.05.2020
Из-за коронавируса отменены линейки и массовые концерты
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
Общество, 26.05.2020
Награды удостоились 15 юных художников

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^