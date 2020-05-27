В Бурятии реконструируют дорогу к Щучьему озеру

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Строительные работы планируется завершить в следующем году



В Селенгинском районе Бурятии ведётся реконструкция автомобильной дороги Тохой – турбаза «Щучье озеро» – Родник, протяжённостью 14 км. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.



Муниципальный трёхгодичный контракт был заключен в декабре 2019 года между администрацией Селенгинского района и подрядной организацией на сумму 573 947,3 тыс. рублей. Окончание строительных работ запланировано на 2021 год.



Работы ведутся согласно утверждённому графику без отставаний. В настоящее время на участке проводятся работы по устройству земляного полотна, фундаментных блоков под металлическую гофрированную трубу (МГТ), водоотводного лотка, гидроизоляции МГТ. Также ведётся работа по снятию существующего асфальтобетонного покрытия и отсыпка восьми примыканий на участке.

