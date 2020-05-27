Строительные работы планируется завершить в следующем году
В Селенгинском районе Бурятии ведётся реконструкция автомобильной дороги Тохой – турбаза «Щучье озеро» – Родник, протяжённостью 14 км. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
Муниципальный трёхгодичный контракт был заключен в декабре 2019 года между администрацией Селенгинского района и подрядной организацией на сумму 573 947,3 тыс. рублей. Окончание строительных работ запланировано на 2021 год.
Работы ведутся согласно утверждённому графику без отставаний. В настоящее время на участке проводятся работы по устройству земляного полотна, фундаментных блоков под металлическую гофрированную трубу (МГТ), водоотводного лотка, гидроизоляции МГТ. Также ведётся работа по снятию существующего асфальтобетонного покрытия и отсыпка восьми примыканий на участке.
В Бурятии реконструируют дорогу к Щучьему озеру
Общество, Фото:
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