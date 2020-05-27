Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды

Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек



В ближайшее время на вооружение мотострелкового соединения в Бурятии поступит новейшая станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10.



Комплект специального оборудования машины, размещён на высоко проходимой базе грузовика УРАЛ-532361. Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также опреснения воды в условиях отсутствия рек, озёр и ручьёв.



Станция включает блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также запасные части и принадлежности.



- Система технологичных блоков очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трёхвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Все процессы полностью автоматизированы. Более того, количество датчиков и анализаторов позволяет расчёту, в составе трёх человек, не подходить к воде в случае чрезвычайной ситуации. Все анализы и пробы можно проводить дистанционно.



По оценке специалистов инженерной службы, станция СКО-10 способна в полном объёме круглосуточно обеспечить чистой водой более тысячи военнослужащих в полевых условиях.

