 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды

Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Общество, 
Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек

В ближайшее время на вооружение мотострелкового соединения в Бурятии поступит новейшая станция комплексной очистки и опреснения воды СКО-10.

Комплект специального оборудования машины, размещён на высоко проходимой базе грузовика УРАЛ-532361. Станция предназначена для очистки воды от естественных загрязнений, а также опреснения воды в условиях отсутствия рек, озёр и ручьёв.

Станция включает блоки очистки, опреснения и обеззараживания воды, электронасосы, вспомогательное оборудование, а также запасные части и принадлежности.

- Система технологичных блоков очищает воду от механических частиц, взвесей, коллоидных соединений, трёхвалентного железа, обезвреживает от антропогенных веществ и ядов органического происхождения, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Все процессы полностью автоматизированы. Более того, количество датчиков и анализаторов позволяет расчёту, в составе трёх человек, не подходить к воде в случае чрезвычайной ситуации. Все анализы и пробы можно проводить дистанционно.

По оценке специалистов инженерной службы, станция СКО-10 способна в полном объёме круглосуточно обеспечить чистой водой более тысячи военнослужащих в полевых условиях.
военнослужащие питьевая вода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Военные в Бурятии получат новейшую станцию очистки и опреснения воды
Общество, 27.05.2020
Станция способна обеспечить чистой водой в полевых условиях более тысячи человек
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
В Улан-Удэ выросло число путёвок в детсады
Общество, 27.05.2020
Комплектование в детские сады завершено
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Предшкольная медкомиссия в Улан-Удэ впервые проходит без очередей
Общество, 27.05.2020
Коридоры поликлиник опустели, несмотря на большое число детей, которым нужен медосмотр
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
В Забайкалье за весь период скончались 17 пациентов с коронавирусом
Общество, 27.05.2020
За последние сутки стало известно о трёх новых летальных случаях
Медики и работники учреждений соцобслуживания Бурятии получают «путинские» выплаты
Медики и работники учреждений соцобслуживания Бурятии получают «путинские» выплаты
Общество, 27.05.2020
Врачи, работающие с больными коронавирусом, получают от 80 тысяч рублей доплаты
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Общество, 27.05.2020
Арсалан Будажапов попросил не дарить ему подарки на день рождения, а помочь другим людям
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
В Улан-Удэ пешеходные дорожки в «сотых» не планировали, но сделают
Общество, 27.05.2020
Тротуары в проекте появились после просьб местных жителей
ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
Общество, 27.05.2020
Для посадки было приобретено 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
Общество, 27.05.2020
Виновных оштрафовали и внесли предупреждения
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Общество, 27.05.2020
В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
Общество, 27.05.2020
В республике ожидаются дожди, грозы и град
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
Общество, 26.05.2020
Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
Общество, 26.05.2020
Из-за коронавируса отменены линейки и массовые концерты
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
Общество, 26.05.2020
Награды удостоились 15 юных художников

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^