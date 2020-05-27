Медики и работники учреждений соцобслуживания Бурятии получают «путинские» выплаты

Врачи, работающие с больными коронавирусом, получают от 80 тысяч рублей доплаты



По поручению Владимира Путина установлены доплаты за особые условия труда работников здравоохранения и учреждений соцобслуживания в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



- Ещё в марте мы предусмотрели стимулирующие выплаты для них. Эти выплаты действуют до конца текущего года и рассчитываются в зависимости от объёма работы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 10,2 миллиарда рублей. Затем, 15 апреля, были установлены специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях на период апрель, май, июнь. Эти доплаты предусмотрены тем, кто непосредственно оказывает помощь больным новой коронавирусной инфекцией. Для этого из федерального бюджета регионам было перечислено ещё 41,8 миллиарда рублей. Из общей суммы, направленной на все указанные выплаты и доплаты, а это 52 миллиарда рублей в целом, в субъекты Федерации поступили 50,1 миллиарда, то есть практически все средства. При этом, как мы договаривались, должны были сохраняться региональные выплаты и надбавки, - говорил на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы Владимир Путин.



В Бурятии более 800 работников учреждений соцобслуживания получили дополнительно к зарплате от 12 до 37,5 тысяч рублей за 14-дневную смену.



Врачи, непосредственно оказывающие помощь больным с COVID-19, получают от 80 тысяч рублей доплаты, средний медперсонал – от 50 тысяч рублей, младший медперсонал – от 25 тысяч рублей в месяц.



В службе скорой помощи врачам начисляют от 50 тысяч рублей, медсёстрам, фельдшерам, водителям карет скорой помощи – от 25 тысяч рублей дополнительно к зарплате, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

