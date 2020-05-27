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Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся

Бурятский борец в день рождения решил помочь нуждающимся
Общество, 
Арсалан Будажапов попросил не дарить ему подарки на день рождения, а помочь другим людям

Бурятский борец Арсалан Будажапов организовал благотворительную акцию. О ней он объявил несколько дней назад в свой день рождения в своём аккаунте в Instagram.

- Сегодня у меня день рождения, спасибо всем за поздравления, за тёплые слова, очень приятно, спасибо большое. И вы знаете, меня беспокоит одна мысль, что очень много людей стали нуждаться в необходимых вещах, даже в продуктах питания. У меня есть к вам предложение. Давайте вместе с вами сделаем доброе дело, соберём, кто сколько сможет, денег, и на собранную сумму мы купим продуктовые наборы и раздадим нуждающимся людям и семьям. Сделаем для них хотя бы маленький праздник. Фото и видеоотчёты обязательно сделаю, - написал он ранее.

Позже он выложил видеозаписи, где зачитал имена людей, перечисливших средства. Собралось более 12 тысяч, также спортсмен добавил свои деньги - в результате сумма для покупки продуктовых наборов составила 15 тысяч рублей.

И два дня назад борец закупил продукты питания для шести семей. Весь процесс покупки, раздачи он снял на камеру и предоставил отчёт на своей странице в социальной сети.

- Дорогие друзья. За два дня собралась эта сумма благодаря всем вам, кто не остался в стороне. Выполнена наша миссия на сегодняшний день, помогли нескольким семьям, которым действительно нужна была поддержка. На самом деле таких семей очень много, и я призываю вас, друзья, не относиться к этому равнодушно и по возможности протягивать руку помощи. Еще раз благодарю и жму руку каждому, кто внёс свой вклад, - поблагодарил он всех, кто принял участие в акции.

Пользователи сейчас оставляют под постом Арсалана Будажапова восторженные комментарии – они восхищаются его поступком: «Достойно чемпиона», «Столько эмоций, чуть не заплакала, вы - очень хороший человек. Молодец, добра вам», «Красавчик», «Молодец, Арсалан, и все, кто его поддержал! Спасибо за ваше внимание, неравнодушие и доброе сердце», «Огромное спасибо вам за оказанную помощь нам. Вы – молодцы, и очень хорошие. Желаю вам добра и счастья».

С 2019 года борец Арсалан Будажапов выступает за сборную Кыргызстана. Этой зимой выиграл чемпионат Азии, который проходил в индийском городе Нью-Дели. 



вольная борьба благотворительность
 
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