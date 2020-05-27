В районной администрации в Бурятии затянули с ответом

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила соблюдение лесного законодательства.



Установлено, что золотодобывающая организация в целях заключения договора аренды земельного участка под размещение производственных зданий направила заявление в районную администрацию.



Органом местного самоуправления в установленный 30-дневный срок указанное заявление не рассмотрено, ответ не дан.



Прокурор района в муниципалитет внёс представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления заключён договор аренды, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

