В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Окинского района Бурятии нарушила соблюдение лесного законодательства.
Установлено, что золотодобывающая организация в целях заключения договора аренды земельного участка под размещение производственных зданий направила заявление в районную администрацию.
Органом местного самоуправления в установленный 30-дневный срок указанное заявление не рассмотрено, ответ не дан.
Прокурор района в муниципалитет внёс представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления заключён договор аренды, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В районной администрации в Бурятии затянули с ответом
Общество, Фото:
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