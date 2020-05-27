В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов

Кроме того, возбуждены административные дела по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I – V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I – IV классов опасности», ч. 1 ст. 6. 35 КоАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления».







Виновным назначены штрафы и предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как выяснила прокурорская проверка, два пункта приёма и отгрузки древесины в Иволгинском районе Бурятии нарушали закон в сфере оборота древесины.Установлено, что на пунктах в доступном для обозрения месте отсутствовала информация о деятельности предприятий, о работнике ответственном за исполнение требований закона.Кроме того, вопреки санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательству на территориях пункта ненадлежаще хранились отходы IV – V классов опасности, отсутствовали паспорта отходов.Владельцам пунктов приёма и отгрузки древесины внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.