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В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов

В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
Общество,  Фото:pixabay.com
Виновных оштрафовали и внесли предупреждения

Как выяснила прокурорская проверка, два пункта приёма и отгрузки древесины в Иволгинском районе Бурятии нарушали закон в сфере оборота древесины.

Установлено, что на пунктах в доступном для обозрения месте отсутствовала информация о деятельности предприятий, о работнике ответственном за исполнение требований закона.

Кроме того, вопреки санитарно-эпидемиологическому и природоохранному законодательству на территориях пункта ненадлежаще хранились отходы IV – V классов опасности, отсутствовали паспорта отходов.

Владельцам пунктов приёма и отгрузки древесины внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.

Кроме того, возбуждены административные дела по ч. 9 ст. 8.2 КоАП РФ «Неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I – V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов отходов I – IV классов опасности», ч. 1 ст. 6. 35 КоАП «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления».

Виновным назначены штрафы и предупреждения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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