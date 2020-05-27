 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Жительница Бурятии выдумала показания для следствия

Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Общество,  Фото:из архива
В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело

В июле 2019 года житель Селенгинского района Бурятии признан виновным по по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В ходе судебного следствия свидетельница, являвшаяся сожительницей подсудимого, при допросе изменила показания, которые давала в ходе дознания.

- После изучения судом всех представленных стороной обвинения доказательств, вина подсудимого была установлена, а показания свидетельницы отвергнуты и сочтены надуманными, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

После этого была начата доследственная проверка, по итогам которой следственным органов в отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде». Ведётся следствие.


прокуратура ложные показания
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
ЗГРП одним из первых в Бурятии осуществило «компенсационные» посадки леса
Общество, 27.05.2020
Для посадки было приобретено 117 тысяч штук сеянцев сибирской сосны
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
В Бурятии в пунктах лесопереработки отсутствовали паспорта отходов
Общество, 27.05.2020
Виновных оштрафовали и внесли предупреждения
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Общество, 27.05.2020
В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
Общество, 27.05.2020
В республике ожидаются дожди, грозы и град
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
В Бурятии назвали победителей конкурса поэзии «Весенняя муза»
Общество, 26.05.2020
Участники фестиваля получат свои дипломы и сертификаты, когда нацбиблиотека откроется для читателей
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
В Улан-Удэ учреждения допобразования завершают учебный год в режиме онлайн
Общество, 26.05.2020
Из-за коронавируса отменены линейки и массовые концерты
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
Общество, 26.05.2020
Награды удостоились 15 юных художников
В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
Общество, 26.05.2020
Обработка военно-транспортной авиации проходит на аэродроме «Восточный»
В Чите украсили троллейбус ко Дню города
В Чите украсили троллейбус ко Дню города
Общество, 26.05.2020
Надпись «Чита – это мы!» появится ещё на 25 автобусах
На площади Советов в Улан-Удэ идёт большой ремонт. Фоторепортаж
На площади Советов в Улан-Удэ идёт большой ремонт. Фоторепортаж
Общество, 26.05.2020
Рабочие меняют плитку и высаживают маленькие саженцы взамен вырубленных тополей
В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
Общество, 26.05.2020
Сельхозакадемия поддержала челлендж «Зелёный город»
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
Общество, 26.05.2020
В Прибайкалье начался ремонт дороги около села Турунтаево
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
Общество, 26.05.2020
Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
Общество, 26.05.2020
Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^