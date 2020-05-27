В отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело
В июле 2019 года житель Селенгинского района Бурятии признан виновным по по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В ходе судебного следствия свидетельница, являвшаяся сожительницей подсудимого, при допросе изменила показания, которые давала в ходе дознания.
- После изучения судом всех представленных стороной обвинения доказательств, вина подсудимого была установлена, а показания свидетельницы отвергнуты и сочтены надуманными, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
После этого была начата доследственная проверка, по итогам которой следственным органов в отношении лжесвидетельницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде». Ведётся следствие.
Жительница Бурятии выдумала показания для следствия
Общество, Фото:
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