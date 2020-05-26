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Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании

Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Общество,  Фото:из личного архива Дари Сахановой
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах

Теннисистка из Бурятии Дари Саханова уже несколько месяцев живёт и учится в Барселоне, известной теннисной академии Бругера. В интервью «Байкал-Daily» она рассказала о своих тренировках и наставниках, планах и мечтах, и о том, как ей далось испытание самоизоляцией.

Академия, где обучается Дари, была основана 34 года назад знаменитым тренером и директором испанской теннисной федерации Луисом Бругера. Корпуса расположены в живописном городке Санта-Колома-де-Сервельо. На территории больше 20 открытых кортов с грунтовым и искусственным покрытием, огромный бассейн, помещения фитнес-зала, администрации, столовая и общежитие.

– До центра Барселоны, где мы учимся в гимназии, около 20 минут езды на клубном автобусе. В академии тренируются юноши и девушки из самых разных стран мира от 6 до 18 лет, – рассказала теннисистка.

В истории академии есть воспитанники, которые стали мировыми звездами. Сын Луиса Бругера – легендарный теннисист Серхио Бругера побеждал на открытых чемпионатах Франции «Ролан Гаррос», сейчас является капитаном сборной команды Испании – обладателем Кубка Дэвиса.

– Почему ты выбрала академию Бругера для дальнейшей подготовки?

– Прежде всего, я учащаяся школы олимпийской подготовки «Олимпиец» в Раменках, и в туре играю за Бурятию. В теннисе важна параллельная подготовка в ведущих зарубежных центрах. Поэтому прошлый год провела в американской академии выдающейся теннисистки Крис Эверт во Флориде. Там каждый день соприкасалась с известными специалистами, игроками, людьми. Это большой опыт в теннисе, жизни.

Раньше я проходила тренировочные сборы в академии Муратоглу в Ницце. Сейчас тренируюсь в испанской академии Бругера. Академию выбрал мой папа (прим. ред.: предприниматель и управленец Зоригто Саханов). Он тщательно разбирается в любых вопросах моего воспитания, учёбы, спорта, бизнеса. Мы с папой здесь провели контрольные тренировки, и он встречался, обсуждал все детали моей подготовки с Луисом Бругера. Папе всё понравилось, и я подписала контракт, оформила шенгенскую студенческую визу.

– Расскажи о своём расписании в академии Бругера, кто твой тренер?

– Утренние и дневные тренировки с 8.40 утра и до 5 вечера с перерывом на обед. Тренировки подразделены на занятия по специальной физической подготовке, теоретические занятия по тактике и технике, занятия на корте. После тренировок мы едем в Барселону, где школьные уроки в гимназии AESA International Scool. Мне нравится атмосфера в гимназии, интерьеры и мебель старинного особняка, учителя и уроки. Интересно, что гимназия расположена в одном здании с известной международной бизнес-школой ESEI International. Поэтому здесь ощущается другая от академии атмосфера.

В академии классный состав тренеров. Сам Луис Бругера ежедневно обходит все корты, уделяет каждому своё внимание. Мой личный тренер – Альберто Лопес. Он известный специалист. Подготовил многих известных мастером из топ-100WTA (женский тур) и ATP (мужской тур). Много лет тренировал и довёл до высот Гарбинье Мугурусу.

Сейчас мы на карантине. С 14 марта в Испании объявлено чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В стране сложное время. Десятки тысяч людей тяжело болели, много жертв. Слежу за новостями в Москве, Бурятии. Беспокоюсь за родителей, бабушку, родственников.

– Как проходит самоизоляция в академии? Вообще, как обстановка там, где ты сейчас живёшь?

– Мы два месяца были на жёстком карантине. С 14 марта до 12 мая не выходили на улицу. Мы – это 28 учащихся академии из разных стран, которые не успели выехать домой из-за закрытия границ. С нами постоянно находились два тренера, работники столовой и администратор. В фитнес-зале ежедневно по 4 часа шли тренировка по программе предсезонной общей и специальной физической подготовки. Теоретические занятия по тактике и технике. Вечерние онлайн уроки в гимназии. По графику завтрак, обед, полдник, ужин. Параллельно я учусь в московской школе. Занимаюсь с репетиторами, делаю уроки, сдаю тесты. Свободного времени очень мало.

– Что было сложно?

– Я впервые оказалась вдали от дома, без постоянной опеки родителей. У меня мама – мой капитан. Всегда была рядом во время поездок на сборы и соревнования. Даже в Америке мы с мамой младшим братом Иваном жили в 100 шагах от академии Эверт. Здесь только стены, тренировки и одноклубники. Правда есть и свои преимущества. Языковая среда. Кругом говорят английском и испанском. Не с кем общаться на русском, тем более на бурятском. (Смеётся)



– Сейчас начались твои тренировки, какие задачи ставишь перед собой?

– Тренировки в фитнес-зале во время карантина не прекращались. Рядом с нами постоянно находились два тренера. С 12 мая испанская федерация разрешила занятия на открытых кортах. Стал приезжать мой личный тренер Альберто Лопес. Сразу стало веселее. С прошлой недели начались полноценные тренировки на корте. Были некоторые правила в обращении мячом, и только одиночные спарринги.

На этой неделе в академию съезжаются все учащиеся из стран шенгенской зоны, весь тренерский состав во главе с Луисом Бругера приступает к работе с нами. Поэтому всё приходит в норму.

– Что тебе нравится в академии, кроме атмосферы и людей?

– Горы. Мы с раннего утра пробегаем кроссы с затяжными подъёмами. Здесь красивые грунтовые корты и небо Каталонии, где днём светят звёзды.

– Не растеряла ли форму, или всё в порядке?

– Чувствую себя в хорошей функциональной форме. Тренировки во время карантина под контролем тренеров дают результат. Это школа, стиль Луиса Бругера. Несмотря на любые обстоятельства важно быть в форме. Недаром он воспитал из своего сына легенду испанского тенниса, нынешнего капитана сборной команды Испании Серхио Бругера. Сам Луис Бругера часто даёт интервью, онлайн мастер-классы на «Ютубе» и испанским телеканалам. Папа называет Луиса патриархом испанского тенниса. И это правда.

– Будут ли какие-то ближайшие турниры, на которые ты заявлена, хотела бы сыграть там?

– Теннисный сезон в Испании должен стартовать во второй половине июня. Мне важно набирать игровую форму на корте. Настроена играть во всех турнирах. Сейчас сложно планировать график международных соревнований. Пока нет календаря соревнований в зачёт юниорского тура ITF до18 лет. Теннисные федерации следят за развитием эпидемии, сверяют планы с рекомендациями правительств своих стран. Надеюсь, в этом сезоне представиться возможность сыграть не только в Испании.

– Мировая ситуация с пандемией сказалась лично на тебе?

– В Москве у меня проект с Ая-Гангой Улзытуевой, сценаристом и режиссёром короткометажного фильма «Здесь никого нет?». Первая часть съёмок проходила в Бурятии. Позже я приняла решение инвестировать в московскую часть съемок, постпродакшн, участие в кинофестивалях. Однако эпидемия не позволила Ая-Ганге приступить к плановым съёмкам в Москве. Сейчас Ая-Ганга занята монтажом отснятого материала. Верю, что она обязательно представит на суд зрителям красивую картину, и мы обязательно примем участие в известных кинофестивалях.

– Ты часто ездишь по миру, сколько стран посетила? Где тебе больше всего запомнилось?

– Как-то в аэропорту с мамой вспоминали из-за затянувшегося ожидания рейса. Получилось больше 24 стран. В прошлом году запомнилась красивая природа, гейзеры в Исландии. Ночные дороги в Норвегии, где с мамой проехали за рулем больше тысячи километров от Осло до Ставангера и обратно. Поездки по Японии, где после турнира в городке Мики с мамой и младшим братом Иваном посетили Осаку и Токио, Диснейлэнд и музей цифровых технологий. Много впечатлений от жизни в академии Крис Эверт. Тренировки, встречи, соревнования, поездки по Америке. 



– Ты в Америке выиграла турнир и получила именную премию теннисистки Крис Эверт?

– Получилось выиграть юниорский турнир в Пальм-Бич. Была рада, что мне по итогам учебного года присудили Crisie Award 2019 в номинации Mental Conditioning (психологическая подготовленность).

– Что ещё в планах и мечтах?

– Пока учебой и теннисом. Меня окружают атмосфера доброжелательности и хорошие люди. Известные профессионалы своего дела. Сейчас важно набираться опыта.




Подготовила Татьяна Яковлева, для «Байкал-Daily»
спорт теннис
 
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