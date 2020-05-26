В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
Профилактическая акция «Стоп – Алкоголь» состоялась в селе Петропавловка, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В ходе мероприятия автоинспекторы и общественники напомнили о последствиях употребления алкоголя за рулем транспорта. Полицейские привели примеры ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, а также предупредили об административной и уголовной ответственности за данное нарушение.
Дружинники вручили автомобилистам тематические листовки и призвали не оставлять без внимания факты управления транспортом в состоянии опьянения. «Если вы увидели нетрезвого водителя, проявите гражданскую позицию, сообщите о нем в полицию. Возможно, вы спасете кому-то жизнь», - обратились они к участникам профилактической акции.
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
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