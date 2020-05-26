Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
В Бурятии, по данным минсоцзащиты Бурятии, на 25 мая для 18 районов отгружены и доставлены 10 777 продуктовых наборов, которые предназначаются для одиноких родителей. В их числе – Баргузинский, Баунтовский, Джидинский, Еравнинский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Окинский, Кяхтинский, Кижингинский, Прибайкальский, Тункинский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский и Курумканский районы и Улан-Удэ.
В ближайшее время оставшаяся часть гуманитарной помощи отправится в Мухоршибирский, Бичурский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск.
Всего сформировано более 12 тысяч продуктовых пакетов. Их уже получили порядка 4 тысяч семей – это почти 30% от общего количества сухпайков.
По поручению главы Бурятии семьям, состоящим из единственного родителя, будет выдан продуктовый набор на каждого ребёнка в семье. В апреле такая помощь уже была оказана, в мае сформирована и распределяется дополнительная партия адресной помощи.
Главное условие - семья должна состоять на учёте в органах социальной защиты населения и получать пособие на ребёнка. Мера поддержки предусмотрена для родителей, чьи дети не посещают школу и поэтому не получили продуктовые наборы, предусмотренные для школьников, получающих льготное питание в образовательных учреждениях, сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты Бурятии.
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
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