«Очарование Оки»: Фильм о неповторимой природе и удивительном Окинском районе









- Окинский район, пожалуй, самый труднодоступный из всех районов Бурятии. Дорога из Улан-Удэ занимает в среднем 10 часов. Почти половина пути проходит в горах по грунтовым дорогам. Но время пролетает незаметно, потому что буквально за каждым поворотом открывается живописный вид на природу Саянских гор. Здесь мы по-настоящему узнали, что такое чистый горный воздух, отвесные скалы, уходящие в небеса, и быстрые горные реки, которые в конце пути срываются в бездну, - отмечают создатели фильма.



По их словам, в Окинском районе неповторимая природа, по красоте ни в чём не уступающая другим регионам. Здесь немало целебных источников. Всё это выглядит очень привлекательно для туристов.



- Почти вся территория Окинского района находится в Восточных Саянах. Здесь находится гора Мунку-Сардык – самая высокая гора в Восточной Сибири. Здесь же можно встретить множество других уникальных природных объектов. Почти с каждым из них связаны различные легенды. Например, в эпосе о Гэсэре одна из его битв произошла в Восточных Саянах, на горе Улан Шулун, которая также находится в Оке. В скалистых горах не редкость обнаружить пещеры. Почти каждая из них обладает сакральным значением. Самая известная из них – Нуху Дабан, по легенде, образовалась от стрелы, пущенной Гэсэром. В некоторых пещерах жили и занимались духовной практикой монахи-отшельники. Среди верующих они считаются священными и являются местом поклонения, - говорится в самом фильме.



В картине рассказывается и о том, что в Восточных Саянах протекает множество горных рек. Одна из самых крупных – река Ока, которая и дала название району. Многие реки буквально обрываются вниз со склонов скал, образуя живописные водопады. Самый высокий из них – Дабатский. Общая его высота составляет 84 метра.



Отмечается, что в районе очень много целебных источников. Пожалуй, самый известный из них – это Шумак. Он уже превратился в настоящую туристическую Мекку и стал известен далеко за пределами не только района, но и республики.



Кроме того, Окинский район считается местом компактного проживания одной из самых малочисленных народностей Сибири – сойотов.



При просмотре интересного фильма можно узнать и про разведение яков в районе, хайнаков и др.



В Бурятии отмечается 80 лет со дня образования Окинского района. Поздравление главы Бурятии, а также видеопоздравление главы района Матвея Мадасова и председателя Совета депутатов Владимира Аюшеева с юбилеем размещены в официальном аккаунте района в соцсети.Также в социальных сетях жители Бурятии активно поздравляют район с 80-летием, желают краю процветания и размещают живописные снимки горной Оки.Побывать в Оке онлайн можно с помощью фильма «Очарование Оки» (2015 год), автором проекта является юрист, общественный деятель Александра Мяханова. 16-минутная лента рассказывает о культуре района, его выдающихся жителях и об уникальной природе.Режиссёр и оператор фильма – Илья Столбовский, автор сценария – Жаргал Гунзынов, текст читает Степан Столбовский.