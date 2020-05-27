В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает

В республике ожидаются дожди, грозы и град



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая ночью по крайнему северу республики, днём местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.



Ветер ночью западный 3-8, местами до 14, днём с переходом на северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с, пыльные бури. Температура воздуха ночью 7-12, местами 0-5 тепла, днём 27-32, местами 20-25, по северному Прибайкалью 12-17 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 10-12, днём максимальная температура 28-30 тепла. К вечеру ухудшение погоды дождь, возможна гроза. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Резкое понижение температуры.



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