В республике ожидаются дожди, грозы и град
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 мая ночью по крайнему северу республики, днём местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.
Ветер ночью западный 3-8, местами до 14, днём с переходом на северо-западный 9-14, порывы до 17-22 м/с, пыльные бури. Температура воздуха ночью 7-12, местами 0-5 тепла, днём 27-32, местами 20-25, по северному Прибайкалью 12-17 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 10-12, днём максимальная температура 28-30 тепла. К вечеру ухудшение погоды дождь, возможна гроза. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Резкое понижение температуры.
В Улан-Удэ к вечеру резко похолодает
Общество, Фото:
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