Власти Забайкалья заявили, что вышки 5G не вызывают коронавирус

В регионе таких вышек сейчас нет



В Забайкалье власти разъяснили, что вышки 5G не могут способствовать распространению коронавируса, излучение которое воспроизводится тщательно проверяет Роспотребнадзор. В регионе таких вышек нет и не будут устанавливаться в ближайшее время.



- В настоящее время в органы исполнительной власти стали поступать обращения граждан о том, что на территории Забайкальского края, в Чите в районе Текстильщиков устанавливают вышки 5G. И от данных вышек якобы исходит облучение, которое вызывает в организме человека коронавирусную инфекцию. И что в мире именно из-за них началась эпидемия, а диапазон частот смертелен для человека. В Забайкальском крае объектов с 5G в принципе нет. Диапазон частот для данной технологии занят и проводится его расчистка. Видеосообщение, которое было распространено в сети «Интернет» на одной из популярных площадок о вышках 5G, которые пагубно влияют на здоровье граждан, было удалено как фейковое Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Тестирование сетей 5G успешно проводится в Москве, а в мире сети 5G работают с 2018 года, – рассказал замминистра краевого минЖКХ по цифровизации и связи Евгений Самойлов.



Диапазон вышек 5G не несёт за собой никакой угрозы обществу, это необходимо для «интернета вещей» и обеспечения высокой скорости передачи данных, чтобы мир стал более динамичным и развитым. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

