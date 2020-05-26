В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

На смену жаре в Бурятию придёт непогода



По информации Бурятского гидрометцентра, во второй половине дня 27 мая смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление северо-западного ветра до 24 м/с, местами шквалы до 28 м/с. Ожидаются пыльные бури, дождь, грозы. Возможен град, с последующим резким понижением температуры на 10-15 градусов.



28 мая прохладная, ветреная погода, местами дождь, в горах и по юго-западу, крайнему северу мокрый снег. Ночью по юго-западу сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах.



26 мая ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс в Селенгинском, Окинском, Тункинском, Закаменском, Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Еравнинском, Баргузинском, Курумканском районах. 27-29 мая высокая пожарная опасть уже в большинстве районов республики, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



