На смену жаре в Бурятию придёт непогода
По информации Бурятского гидрометцентра, во второй половине дня 27 мая смещение активного атмосферного фронта вызовет усиление северо-западного ветра до 24 м/с, местами шквалы до 28 м/с. Ожидаются пыльные бури, дождь, грозы. Возможен град, с последующим резким понижением температуры на 10-15 градусов.
28 мая прохладная, ветреная погода, местами дождь, в горах и по юго-западу, крайнему северу мокрый снег. Ночью по юго-западу сильный мокрый снег, временное установление снежного покрова, налипание мокрого снега на проводах.
26 мая ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс в Селенгинском, Окинском, Тункинском, Закаменском, Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Еравнинском, Баргузинском, Курумканском районах. 27-29 мая высокая пожарная опасть уже в большинстве районов республики, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
Окинский район Бурятии отмечает 80-летие
На смену жаре в Бурятию придёт непогода
Жителей Бурятии призывают бороться со «свиньями» на природе
В планах федерации бокса России провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске
Выздоровело более 130 тысяч пациентов
Евгения Лудупова озвучила примерные суммы, которые получат работники
Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя»
Концерт будет называться «Пою мою республику»
Министр здравоохранения Бурятии пояснила требование по коечному фонду
Заразившихся мать и дочь кое-как уговорили медики и полицейские
Награждать новой госнаградой начнут ориентировочно в июле
В Кижингинском районе нет ни одного нового заражённого