В Бурятии запустили челлендж #людипротивсвинства





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аноним - Бурятия - Улан-Удэ (@anonim__03) 24 Май 2020 в 11:12 PDT



Ролик также появился в паблике anonim__03. Подписчики поддержали идею, а некоторые признались, что тоже убирают мусор в лесу»: «Красава, хорошее дело», «Свиньи настоящие так не делают! Они намного чистоплотны!», «Тоже постоянно собираю мусор вокруг себя или там, где нахожусь. Сама только в урны и баки выношу, когда есть возможность вывезти мешок мусора с прилегающей территории, то сделаю это. Как можно мусор и вторсырье бросить на землю, не понимаю!», «Ой, это вообще круто я поддерживаю вас».



В Бурятии нередко проводятся различные экологические акции. Так, в этом сезоне со льда Байкала



Ролик также появился в паблике anonim__03. Подписчики поддержали идею, а некоторые признались, что тоже убирают мусор в лесу»: «Красава, хорошее дело», «Свиньи настоящие так не делают! Они намного чистоплотны!», «Тоже постоянно собираю мусор вокруг себя или там, где нахожусь. Сама только в урны и баки выношу, когда есть возможность вывезти мешок мусора с прилегающей территории, то сделаю это. Как можно мусор и вторсырье бросить на землю, не понимаю!», «Ой, это вообще круто я поддерживаю вас».В Бурятии нередко проводятся различные экологические акции. Так, в этом сезоне со льда Байкала собрали 543 мешка мусора, которые обменяли на подарки

Возмущённый житель Бурятии призывает бороться со свинством. Его возмутило, что неизвестный выбросил в лесу выбросил мусор. Молодой человек запустил своеобразный экочеллендж, призывающий убраться в лесу.- Друзья, делайте своё видео в борьбе со свинством и ставьте хэштег #людипротивсвинства. Именно в наших силах изменить мир в лучшую сторону! Давайте внедрять культуру в массы, - написал автор идеи Баясхалан Будаев.Молодой человек считает, что те, кто выбрасывает мусор в лесу – свиньи, и подобным отношением к природе люди портят себе карму.- Давайте беречь природу – мать нашу! – призывает Баясхалан.Он лично собрал не менее двух мешков мусора и вывез их из леса. Молодой человек поделился, что после проделанной работы он ощутил внутреннее спокойствие.