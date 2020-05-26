 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева

В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ
Награды удостоились 15 юных художников

С 20 по 25 мая в Улан-Удэ прошёл ежегодный конкурс юных художников на премию имени Романа Сидоровича Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР. Мероприятие проводится с 2001 года для выявления и поддержки одаренных детей, создания условий для раскрытия художественного творчества учащихся.

В этом году на конкурс было представлено более 176 работ учащихся детской художественной школы имени Р. Мэрдыгеева, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и городских детских школ искусств №3, №4, №6, №8, №9, №10, №11, №13, №14.

15 ребят удостоены звания лауреатов:
1. Аксёнова Марианна (ДШИ №11)
2. Кожанова Елена (ДШИ №11)
3. Дамбаева Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
4. Норбоева Альбина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
5. Флусова Анастасия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
6. Тыхеева Нарана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
7. Бадмаев Базар (ДШИ №4)
8. Халапханова Диана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
9. Хангалова Александра (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
10. Смольникова Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
11. Гармаева Анастасия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
12. Дашиева Арина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
13. Берг Оксана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
14. Урнышева Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)
15. Рыбакова Елизавета (ДШИ №4)

Церемония награждения лауреатов конкурса на премию имени Р. С. Мэрдыгеева состоится после снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
конкурс Улан-Удэ изобразительное искусство школа искусств художественная школа дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
Общество, 26.05.2020
Обработка военно-транспортной авиации проходит на аэродроме «Восточный»
В Чите украсили троллейбус ко Дню города
В Чите украсили троллейбус ко Дню города
Общество, 26.05.2020
Надпись «Чита – это мы!» появится ещё на 25 автобусах
На площади Советов в Улан-Удэ идёт большой ремонт. Фоторепортаж
На площади Советов в Улан-Удэ идёт большой ремонт. Фоторепортаж
Общество, 26.05.2020
Рабочие меняют плитку и высаживают маленькие саженцы взамен вырубленных тополей
В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
Общество, 26.05.2020
Сельхозакадемия поддержала челлендж «Зелёный город»
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
Общество, 26.05.2020
В Прибайкалье начался ремонт дороги около села Турунтаево
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
Общество, 26.05.2020
Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
Общество, 26.05.2020
Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей
Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Общество, 26.05.2020
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Общество, 26.05.2020
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
Общество, 26.05.2020
В Бурятии рассказали о работе волонтёров, которые всего за два месяца отработали более 17 тысяч заявок
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Общество, 26.05.2020
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Общество, 26.05.2020
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
Общество, 26.05.2020
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^