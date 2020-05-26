В Улан-Удэ объявили лауреатов премии Мэрдыгеева

Общество, Фото: пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ

Награды удостоились 15 юных художников



С 20 по 25 мая в Улан-Удэ прошёл ежегодный конкурс юных художников на премию имени Романа Сидоровича Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР. Мероприятие проводится с 2001 года для выявления и поддержки одаренных детей, создания условий для раскрытия художественного творчества учащихся.



В этом году на конкурс было представлено более 176 работ учащихся детской художественной школы имени Р. Мэрдыгеева, музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева и городских детских школ искусств №3, №4, №6, №8, №9, №10, №11, №13, №14.



15 ребят удостоены звания лауреатов:

1. Аксёнова Марианна (ДШИ №11)

2. Кожанова Елена (ДШИ №11)

3. Дамбаева Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

4. Норбоева Альбина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

5. Флусова Анастасия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

6. Тыхеева Нарана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

7. Бадмаев Базар (ДШИ №4)

8. Халапханова Диана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

9. Хангалова Александра (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

10. Смольникова Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

11. Гармаева Анастасия (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

12. Дашиева Арина (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

13. Берг Оксана (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

14. Урнышева Дарья (ДХШ им. Р. Мэрдыгеева)

15. Рыбакова Елизавета (ДШИ №4)



Церемония награждения лауреатов конкурса на премию имени Р. С. Мэрдыгеева состоится после снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

