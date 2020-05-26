Бурятские спортсменки из сборной по боксу вернутся к тренировкам

Общество, Фото: страница Натальи Шадриной

В планах федерации бокса России провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске



Федерация бокса России определила предварительные даты начала тренировок российских боксёров. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.



Женская сборная команда может приступить к тренировкам уже в июне. В планах федерации провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске.



В состав национальной сборной России входят пять спортсменок Центра спортивной подготовки: Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дарима Сандакова (69 кг), Елена Гапешина (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).

