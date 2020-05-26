В планах федерации бокса России провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске
Федерация бокса России определила предварительные даты начала тренировок российских боксёров. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
Женская сборная команда может приступить к тренировкам уже в июне. В планах федерации провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске.
В состав национальной сборной России входят пять спортсменок Центра спортивной подготовки: Людмила Воронцова (57 кг), Наталья Шадрина (60 кг), Дарима Сандакова (69 кг), Елена Гапешина (75 кг), Кристина Ткачева (свыше 81 кг).
Бурятские спортсменки из сборной по боксу вернутся к тренировкам
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