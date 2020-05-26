В России за сутки прибавило 8,9 тысяч больных коронавирусом

Выздоровело более 130 тысяч пациентов
На 26 мая в России
зарегистрировано 362 342
случая заболевания коронавирусом, за стуки выявлено 8 915 заболевших. Выздоровело 131 129 человек, умерло - 3 807.
Проведено более 9,1 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии
на сегодня 1313
случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 618 человек, скончались 8 пациентов, остальные проходят лечение.
В Иркутской области
за последние сутки прибавилось 70 больных коронавирусом. Всего по данным оперштаба на 26 мая в регионе 1376
случаев заражения коронавирусом. 1101 человек госпитализирован, из них 107 из обсерваторов и 537 вахтовиков. Выздоровело 255 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 9 человек.
- 11 пациентов скончались от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, - уточнили в оперштабе.
В Забайкальском крае 938 случаев заболевания. За весь период в регионе скончалось 14 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки из моностационаров выписаны 32 человека, всего – 417, остальные
проходят лечение.
Выздоровело более 130 тысяч пациентов
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