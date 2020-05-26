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В России за сутки прибавило 8,9 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки прибавило 8,9 тысяч больных коронавирусом
Общество, 
Выздоровело более 130 тысяч пациентов

На 26 мая в России зарегистрировано 362 342 случая заболевания коронавирусом, за стуки выявлено 8 915 заболевших. Выздоровело 131 129 человек, умерло - 3 807.

Проведено более 9,1 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 1313 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 618 человек, скончались 8 пациентов, остальные проходят лечение.

В Иркутской области за последние сутки прибавилось 70 больных коронавирусом. Всего по данным оперштаба на 26 мая в регионе 1376 случаев заражения коронавирусом. 1101 человек госпитализирован, из них 107 из обсерваторов и 537 вахтовиков. Выздоровело 255 человек, в том числе 16 за последние сутки. Умерло 9 человек.

- 11 пациентов скончались от иных заболеваний, не связанных с Covid-19, - уточнили в оперштабе.

В Забайкальском крае 938 случаев заболевания. За весь период в регионе скончалось 14 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки из моностационаров выписаны 32 человека, всего – 417, остальные
проходят лечение.

коронавирус профилактика
 
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