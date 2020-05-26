В честь Дня Республики Бурятия устроят онлайн-концерт

Концерт будет называться «Пою мою республику»



В День Республики Бурятия – 30 мая - республиканский центр народного творчества покажет онлайн-концерт «Пою мою республику».



На концерте прозвучат поздравления со всех уголков Бурятии. Приветственные выступления записывают почётные жители районов. Художественные коллективы муниципальных образований готовят творческие поздравления. В программу концерта войдут также выступления мастеров искусств, народного творчества и эстрады.



Онлайн-трансляция концерта будет проходить 30 мая днём на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия».

