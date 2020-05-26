Концерт будет называться «Пою мою республику»
В День Республики Бурятия – 30 мая - республиканский центр народного творчества покажет онлайн-концерт «Пою мою республику».
На концерте прозвучат поздравления со всех уголков Бурятии. Приветственные выступления записывают почётные жители районов. Художественные коллективы муниципальных образований готовят творческие поздравления. В программу концерта войдут также выступления мастеров искусств, народного творчества и эстрады.
Онлайн-трансляция концерта будет проходить 30 мая днём на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия».
В честь Дня Республики Бурятия устроят онлайн-концерт
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выздоровело более 130 тысяч пациентов
Евгения Лудупова озвучила примерные суммы, которые получат работники
Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя»
Концерт будет называться «Пою мою республику»
Министр здравоохранения Бурятии пояснила требование по коечному фонду
Заразившихся мать и дочь кое-как уговорили медики и полицейские
Награждать новой госнаградой начнут ориентировочно в июле
В Кижингинском районе нет ни одного нового заражённого
Это пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды
К челленджу «Зелёный город» присоединяются новые желающие
Служба прошла в Свято-Одигитриевском соборе
Едва живого малыша нашли на острове Юность
В период летних каникул Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подготовил для малышей и детей младшего и среднего школьного возраста онлайн-проект «Театральные каникулы» (0+)
Скончавшемуся пациенту был 61 год
Сретенский женский монастырь подготовил рассаду к началу садово-огородного сезона