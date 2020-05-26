Обработка военно-транспортной авиации проходит на аэродроме «Восточный»
В Бурятии на аэродроме «Восточный» Восточного военного округа силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолётов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.
Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Ежедневно применяется свыше 400 литров дезинфицирующего средства. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолёта, фюзеляж, трап. Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.
После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего. Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.
Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сельхозакадемия поддержала челлендж «Зелёный город»
В Прибайкалье начался ремонт дороги около села Турунтаево
Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега
Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей
Проект планируется реализовать к 2024 году
В регионе таких вышек сейчас нет
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ
В Бурятии рассказали о работе волонтёров, которые всего за два месяца отработали более 17 тысяч заявок
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
Окинский район Бурятии отмечает 80-летие
На смену жаре в Бурятию придёт непогода
Жителей Бурятии призывают бороться со «свиньями» на природе