 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты

В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обработка военно-транспортной авиации проходит на аэродроме «Восточный»

В Бурятии на аэродроме «Восточный» Восточного военного округа силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолётов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.

Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Ежедневно применяется свыше 400 литров дезинфицирующего средства. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолёта, фюзеляж, трап. Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.

После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего. Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.

Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие коронавирус дезинфекция профилактика Бурятия аэропорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
В Улан-Удэ высадили «Аллею Победы»
Общество, 26.05.2020
Сельхозакадемия поддержала челлендж «Зелёный город»
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
Общество, 26.05.2020
В Прибайкалье начался ремонт дороги около села Турунтаево
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
Общество, 26.05.2020
Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
В Бурятии контактные лица получают бесплатные лекарства
Общество, 26.05.2020
Ежемесячно из республиканского бюджета на обеспечение населения необходимыми препаратами выделяется 1,6 млн рублей
Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Общество, 26.05.2020
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Общество, 26.05.2020
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
Общество, 26.05.2020
В Бурятии рассказали о работе волонтёров, которые всего за два месяца отработали более 17 тысяч заявок
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Общество, 26.05.2020
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Общество, 26.05.2020
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
Общество, 26.05.2020
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 26.05.2020
На смену жаре в Бурятию придёт непогода
В Бурятии запустили челлендж #людипротивсвинства
В Бурятии запустили челлендж #людипротивсвинства
Общество, 26.05.2020
Жителей Бурятии призывают бороться со «свиньями» на природе

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^