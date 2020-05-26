В Бурятии военные дезинфицируют прибывшие самолёты

Обработка военно-транспортной авиации проходит на аэродроме «Восточный»



В Бурятии на аэродроме «Восточный» Восточного военного округа силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолётов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.



Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме «Восточный», проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Ежедневно применяется свыше 400 литров дезинфицирующего средства. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолёта, фюзеляж, трап. Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники.



После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военнослужащего. Помимо этого, проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.



Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 20 воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

