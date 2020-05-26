Надпись «Чита – это мы!» появится ещё на 25 автобусах
В Чите начали украшать общественный транспорт ко Дню города. Первый нарядный троллейбус красного цвета с символикой города и поздравлениями вышел на линию, радуя горожан своим ярким видом. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Забайкалья.
По словам директора Троллейбусного управления Дениса Ишенина, несмотря на ситуацию с пандемией, День города должен ощущаться во всём. Помимо троллейбуса, ещё на 25 автобусах появится надпись «Чита – это мы!».
В праздничных троллейбусах и автобусах, как и во всём муниципальном транспорте в городе, продолжает проводиться регулярная дезинфекция. Обязательно наличие масок и перчаток у кондукторов, а также у водителей, если они выходят из кабины.
Это не первый праздничный транспорт в Чите в этом месяце. Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, недавно в забайкальской столице был запущен троллейбус, оформленный в стиле празднования 75-летия Победы.
В Чите украсили троллейбус ко Дню города
Общество, Фото:
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