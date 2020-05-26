В Прибайкалье начался ремонт дороги около села Турунтаево
В Бурятии около села Турунтаево Прибайкальского района реконструируют автомобильную дорогу «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино» общей протяжённостью 4 км. По контракту запланированы работы по устройству автомобильного покрытия, по установке автобусных остановок, площадок для стоянки автомобилей, светофоров, нанесению дорожной разметки. А также по проекту предусмотрено реконструкция моста через реку Итанца.
На сегодняшний день завершены работы по разбивке геодезической разбивочной основы, сфрезерован один километр дороги старого асфальтобетона. Ведутся работы по отсыпке земляного полотна, по демонтажу старых ограждений и непригодных железобетонных труб. Производится отсыпка временных объездных дорог, а также проводятся работы по заготовке скальной породы в карьере для дальнейшего устройства рабочего слоя.
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ сообщает, что в период с 2019 по 2024 годы в республике будут отремонтированы 32 региональные дороги общей протяжённостью 804,5 км, в том числе в Улан-Удэнской городской агломерации – 378,8 км. Напомним, что в агломерацию входят г. Улан-Удэ, Заиграевский, Тарбагатайский, Иволгинский и Прибайкальский районы.
В Бурятии будут реконструировать мост через реку Итанца
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