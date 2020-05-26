 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Мая

25 Мая

Популярное

В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон

В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега

С 31 мая в Забайкалье стартует «Забайкальский супермарафон 2020» или «Вокруг света за 80 дней».

- Основной целью проведения «Забайкальского супермарафона» является вовлечение жителей Забайкальского края в практику здорового образа жизни. Участником проекта может стать любой житель или гость Забайкальского края, независимо от пола или возраста, – отметил министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев.

В проекте будут представлены две дисциплины – бегуны и велосипедисты. Каждая дисциплина разделяется на группы «Профи», «Любители до 25 лет», «Любители от 26 до 45 лет», «Любители старше 46 лет».

Для участия в проекте необходимо: скачать трекер и зарегистрироваться в нём; зарегистрироваться в личном кабинете на портале zabmarafon.ru; войти в состав команды; высылать данные о ежедневных расстояниях, преодолённых во время проекта.

Все данные, поступающие от участников, автоматически обрабатываются онлайн и формируют общую и индивидуальную статистику участника на портале проекта.

- Планируется, что в этом году в проекте примет участие порядка 1000 человек, 50 команд. Нашими результатами станет 160 000 км совместного пробега, – рассказала организатор проекта Мария Численко.

В 2020 году будет проводится подведение результатов по определенным временным этапам, а также финальный зачёт по участию. Первый этап пройдёт с 31 мая по 19 июня, второй – с 20 июня по 9 июля, третий – с 10 июля по 29 июля, четвёртый – с 30 июля по 18 августа и заключительный, финальный этап, – с 31 мая по 18 августа.

На каждом этапе будут выбраны победители по номинациям. Их наградят отличительным знаком на портале проекта и медалью участника. Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.

Возрастное ограничение 0+
марафон Забайкальский край спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Тренировки, путешествия и карантин: Дари Саханова рассказала о жизни в теннисной академии в Испании
Общество, 26.05.2020
В интервью «Байкал-Daily» спортсменка поведала о тренировках с утра до ночи, учёбе, своих проектах и планах
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Жителям Бурятии доступна сельская ипотека под 3%
Общество, 26.05.2020
Льготными займами до 5 миллионов рублей могут воспользоваться все проживающие в республике, кроме жителей Улан-Удэ
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
В Бурятии волонтёрами трудятся студенты и многодетные родители
Общество, 26.05.2020
В Бурятии рассказали о работе волонтёров, которые всего за два месяца отработали более 17 тысяч заявок
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Выпускник ВСГУТУ стал главой посёлка Агинское
Общество, 26.05.2020
До этого он работал на должности председателя думы городского округа третьего созыва
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Акция «Стоп – Алкоголь» устроили на дороге в Бурятии
Общество, 26.05.2020
В Джидинском районе сотрудники ГИБДД и члены добровольной народной дружины напомнили водителям о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
В Бурятии раздали 30% сухпайков для одиноких родителей
Общество, 26.05.2020
Продолжается доставка продуктовых наборов для одиноких родителей в районы Бурятии
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 26.05.2020
На смену жаре в Бурятию придёт непогода
В Бурятии запустили челлендж #людипротивсвинства
В Бурятии запустили челлендж #людипротивсвинства
Общество, 26.05.2020
Жителей Бурятии призывают бороться со «свиньями» на природе
Бурятские спортсменки из сборной по боксу вернутся к тренировкам
Бурятские спортсменки из сборной по боксу вернутся к тренировкам
Общество, 26.05.2020
В планах федерации бокса России провести сбор с 5 по 26 июня в Кисловодске
В Бурятии развозящие врачей и медсестёр водители получат выплаты
В Бурятии развозящие врачей и медсестёр водители получат выплаты
Общество, 26.05.2020
Евгения Лудупова озвучила примерные суммы, которые получат работники
Детская эстрадная группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского фестиваля
Детская эстрадная группа из Бурятии стала лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 26.05.2020
Коллектив участвовал в конкурсе с композицией «Песенка моя»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^