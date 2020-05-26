Участникам предстоит набрать 160 000 км совместного пробега
С 31 мая в Забайкалье стартует «Забайкальский супермарафон 2020» или «Вокруг света за 80 дней».
- Основной целью проведения «Забайкальского супермарафона» является вовлечение жителей Забайкальского края в практику здорового образа жизни. Участником проекта может стать любой житель или гость Забайкальского края, независимо от пола или возраста, – отметил министр физической культуры и спорта региона Виталий Ломаев.
В проекте будут представлены две дисциплины – бегуны и велосипедисты. Каждая дисциплина разделяется на группы «Профи», «Любители до 25 лет», «Любители от 26 до 45 лет», «Любители старше 46 лет».
Для участия в проекте необходимо: скачать трекер и зарегистрироваться в нём; зарегистрироваться в личном кабинете на портале zabmarafon.ru; войти в состав команды; высылать данные о ежедневных расстояниях, преодолённых во время проекта.
Все данные, поступающие от участников, автоматически обрабатываются онлайн и формируют общую и индивидуальную статистику участника на портале проекта.
- Планируется, что в этом году в проекте примет участие порядка 1000 человек, 50 команд. Нашими результатами станет 160 000 км совместного пробега, – рассказала организатор проекта Мария Численко.
В 2020 году будет проводится подведение результатов по определенным временным этапам, а также финальный зачёт по участию. Первый этап пройдёт с 31 мая по 19 июня, второй – с 20 июня по 9 июля, третий – с 10 июля по 29 июля, четвёртый – с 30 июля по 18 августа и заключительный, финальный этап, – с 31 мая по 18 августа.
На каждом этапе будут выбраны победители по номинациям. Их наградят отличительным знаком на портале проекта и медалью участника. Об этом сообщает пресс-служба краевого минспорта.
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В Забайкалье 31 мая стартует супермарафон
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