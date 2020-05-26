В Бурятии участникам конкурсов дарят экологичные сувениры

Это пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды



Каждый год сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» разрабатывают и выпускают новую сувенирную и полиграфическую продукцию. Она отвечает требованиям экологичности: пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды, пазлы, бейсболки, футболки, школьные дневники.



С начала года издано 10 видов сувенирной и полиграфической продукции. Работа в этом направлении продолжается, а значит ассортимент брендированных сувениров растёт. В арсенале есть подарки для всех: от дошкольников до взрослых.



Как можно получить подарок от «Заповедного Подлеморья»?



- Станьте участником любого нашего конкурса, акции, викторины, покажите свои знания и умения, и мы с огромным удовольствием вручим вам заслуженный приз, - сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



