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В Бурятии участникам конкурсов дарят экологичные сувениры

В Бурятии участникам конкурсов дарят экологичные сувениры
Общество, 
Это пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды

Каждый год сотрудники отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» разрабатывают и выпускают новую сувенирную и полиграфическую продукцию. Она отвечает требованиям экологичности: пробковые ручки, экосумки, бутылочки для воды, пазлы, бейсболки, футболки, школьные дневники.

С начала года издано 10 видов сувенирной и полиграфической продукции. Работа в этом направлении продолжается, а значит ассортимент брендированных сувениров растёт. В арсенале есть подарки для всех: от дошкольников до взрослых.

Как можно получить подарок от «Заповедного Подлеморья»?

- Станьте участником любого нашего конкурса, акции, викторины, покажите свои знания и умения, и мы с огромным удовольствием вручим вам заслуженный приз, - сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

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